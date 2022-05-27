俄羅斯目前正在減少烏東地區人口，數十萬烏克蘭人通過在烏東的過濾營（filtration camps）被送往俄羅斯，另有數千人被轉移到萬里之外的遠東地區；作為強制遣返計畫的一部分，被轉移人數可能比美國官員公開披露的還多。

CNN報導，消息人士稱，許多烏克蘭人被關押在俄經營的集中營後，被強行送往俄羅斯經濟蕭條的地區，且由於地區偏遠，可能無法返回。而儘管有一些人是自願前往來逃避戰火，但仍有許多人在集中營待了大約3周後被強行帶走。有目擊者說，再不人道的條件下，他們有時要接受審訊甚至還遭受酷刑，一些人被送往俄羅斯並獲得俄國家證件。

消息人士表示，許多人從俄國南部羅斯托夫州（Rostov region）和其他城鎮的過濾營被送往遠東的庫頁島（Sakhalin Island），離烏克蘭10000英里外的地方－幸運的話，俄會提供住宅和少量資金及SIM卡，但多數人是一無所有的離開並期望自己生存，還有更多人被困在過濾營。

這都是俄羅斯努力加強對佔領地區的政治控制的一部分—消除認同基輔的烏克蘭人，透過「文化種族滅絕」來削弱烏克蘭的民族認同。這也是俄羅斯慣用手段，在2次車臣戰爭期間都使用過這一方法。

人權觀察（Human Rights Watch）駐莫斯科的歐洲和中亞部門副主任拉柯辛納（Tanya Lokshina）說，這使烏克蘭人處於艱難的境地，是要留在烏克蘭被炮擊還是要去過濾營前往俄羅斯。他更表示，俄羅斯的行為違反戰爭法的強制轉移。

目前很難確認被轉移人數的準確數字，西方估計有數萬到100萬人不等，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）表示，俄軍再極力避免平民傷亡的情況下，有超過137萬人自危險地區撤離。

那些在過濾營中倖存下來並分散在俄羅斯各地的人回家面臨著困難，有些人能夠越過邊境進入喬治亞、白俄羅斯或愛沙尼亞。但消息人士稱，還有一些人可能會被困在離家數千英里的地方，沒有護照，沒有經濟資源。