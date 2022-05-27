消息面：

1.美國商務部周四公布，第一季國內生產毛額（GDP）季減年率由初值1.4%下修至1.5%，不如市場預估的略為上修至季減年率1.3%。個人消費支出（PCE）物價指數終值為上漲3.1%，超出市場預期的漲2.8%。核心PCE物價指數終值為上漲5.1%，略低於預期（漲5.2%）。

2.美國勞工部公布，上周（截至5月21日）初次請領失業給付人數較前一周減少8000人，為21萬人，少於市場預期的21.5萬人。上周初領失業金人數4周均值為20.675萬人，較前一周增加7250人。截至5月14日止當周，美國續領失業金人數周增3.1萬人，為134.6萬人，超出市場預期的131萬人。

3.全美不動產協會（NAR）公布，美國4月簽約待過戶成屋銷售指數（pending home sales index）月跌3.9%、年跌11.5%，跌幅超出市場預期的月跌2%、年跌7.6%。

4.周四尾盤ICE美元指數跌0.2%，報101.84。聯準會5月會議紀要顯示央行決策官員普遍支持6月和7月各升息50個基點，但對於之後會議的升息動向則意見分歧，使聯準會在今年秋季可能放緩甚至暫停升息步伐的預期升高。

5.周四紐約期金微升1.3美元或0.07%，收在每盎司1847.6美元。聯準會公布的5月會議紀要顯示其積極升息的政策立場不變，以及資金轉向風險型資產，給金價帶來壓力，但美元走軟為金價帶來支撐。其他貴金屬方面，銀價漲0.10美元，收在每盎司21.97美元。白金漲8.10美元，收在每盎司937.40美元。鈀金漲4.20美元，收在1993.50美元。

6.歐盟可能禁止俄羅斯期油進口、股市上漲以及美元走軟，受此提振，周四布蘭特期油連漲第6天，終場上漲3.37美元或3.0%，收在每桶117.40美元，創下3月25日以來新高。美國期油漲3.76美元或3.4%，收在每桶114.09美元，創下5月16日以來新高。歐洲理事會主席Charles Michel表示，有信心歐盟可在5月30日召開會議前就禁運俄國石油達成協議。俄羅斯副總理Alexander Novak表示，俄國今年石油產量估將介於4.8億～5億噸，少於去年的5.24億噸。消息人士透露，合稱OPEC+的石油輸出口組織與其減產盟國下周召開會議，屆時料將維持7月縮小減產規模於每日43.2萬桶的政策不變。