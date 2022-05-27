金管會證期局表示，核准中信投信申報募集開放式指數股票型「中國信託臺灣智慧50 ETF證券投資信託基金」，由彰銀擔任基金保管機構，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額2億元整。

證期局指出，「中國信託臺灣智慧50 ETF證券投資信託基金」以追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數」的績效表現，做為基金投資組合管理目標。此基金自上市日起，投資於標的指數成分證券的總金額，應達基金淨值的90％以上。

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