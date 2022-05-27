今（2022）年台灣Omicron疫情進入每日數以萬計的確診數，不過因疫苗的覆蓋率高且確診者以輕症佔大多數，所以並未升三級。即便如此，許多行業仍受到衝擊，像是藝文產業、觀光業、餐飲業等。

26日國發會在行政院會報告新一波振興作為，預計發出345.6億紓困與振興經費，並減收101.5億租金、吸收31.2億的稅金。此波振興方案分為「助產業／護勞工」、「減負擔」、「穩金流」三大面向。另外，經濟部先前推出的補助餐飲業者規劃行銷方案，經費原為6億元，將加碼至36.25億元。

今年比去年升三級慘？網臆測：通貨膨脹也是一大原因

日前曾有網友分享，自己經營餐飲的朋友表示生意比去年三級警戒還慘淡，但原PO認為，「是他開的店不好吃吧？我家巷口即使內用變少 還是很多人外帶啊」還有健身房依舊有許多人脫口罩練重訓，令他疑惑：「現在真的有比去年三級警戒慘嗎？」

貼文一出，有部分網友相當有感。「有，我今天去一家大多內用的餐廳已經開始賣防疫便當，可是我去買時都沒人」、「體感一直常買的餐飲店，人潮都明顯少了」、「有欸，覺得影響其實還是蠻大的」、「上週去蘭城晶英，設施全都不用排隊。員工也說人特別少」、「差很多，又倒一批店了」、「真的蠻慘的門市來客少了九成，捷運還減班真的不要自欺欺人」。

也有網友覺得沒影響，與去年相比，今年更好一些。「我愛吃的店還是要等很久」、「我這邊一堆店晚餐時間都是排隊一條龍....」、「當然是去年比較慘」、「去年街上都沒人，路邊停車位都空的」、「沒吧，最近買午餐都好多人，等比較久」、「依舊排隊+1 ，有些餐飲和旅遊的話聽聽就好，好像沒賺爛就不算賺似的」。

另外，有人認為是通貨膨脹導致原物料成本提高，但來客數卻明顯不足或減少。「我猜是通膨漲價，不少人乾脆自己煮省錢吧」、「我也覺得明明是物價變貴，大家寧願自己回家煮」、「後來就通貨膨脹啊，一樣生意不好成本變更高，日子更難過」、「去年原物料成本沒漲，今年大漲，客源不足，入不敷出，一定比去年慘」。

人流銳減 餐飲業營業額年減5.8%

事實上，外出人流確實有變少，Google更新到4月24日的社區人流趨勢報告，台灣「大眾運輸站」包括公車站和火車站等場所人流，與基準相比減少38%；「零售店和休閒設施」包括餐廳、咖啡廳、購物中心、主題樂園、博物館、圖書館、電影院等，人流減少23%。

據經濟部統計處數據也顯示，與2021年4月比較，2022年餐飲業營業額年減5.8%，其中，餐館業雖有清明連假與五倍券截止商機，但受本土確診案例增加，聚餐宴會活動減少，導致營收年減6.9%；飲料店業亦年減0.1%；外燴及團膳承包業則年增0.9%，主因空廚透過與異業合作，拓展多元銷售通路，受疫情影響，部分學校停課衝擊團膳營收，抵銷部分增幅。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》可發現，近半年內（2021/11/27～2022/05/25）「餐飲業」的探索概念有「電商化」、「疫情重創餐飲業」、「餐飲業行銷補助」等。由此可見，補助一直是民眾、網友相當關心的話題，目前經費也從原來的6億元，將加碼至36.25億元。另外，餐飲業者也積極謀求生機，加速朝數位轉型、電商化、雲端餐廳等方向發展，想必會是餐飲業另一大新趨勢。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月27日至2022年05月25日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『餐飲業』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。