26歲男子張華邦與33歲吳姓男子有債務糾紛，嗆吳「不要逼我，信不信插你2刀」，今年3月15日清晨，張與友人吳宗哲開車行經北市林森北路時遇見吳男，張男2人聯手攻擊對方，張用折疊刀朝吳左胸猛刺，其中2刀深及心臟，吳送醫不治。台北地檢署27日依殺人等罪起訴張華邦、吳宗哲。

檢警查出，張華邦和吳姓死者的共同友人，在復興北路經營洗車店，張華邦3月15日得知吳男將去洗車，找友人吳宗哲一起去討債，但張男等人到場後，吳已離開，張只好載著吳宗哲在附近繞圈找人。

張男與友人開車行經林森北路時，巧遇死者騎機車，尾隨死者在路邊停機車後，張男和吳宗哲下車找死者理論，雙方一言不合，張男亮刀猛刺，吳宗哲則是向對方拳打腳踢。

張男2人見死者胸口湧出大量鮮血，嚇得駕車逃離，死者掙扎走到對街檳榔店請店家幫忙報案，但警消到場已無生命跡象，送醫急救2小時仍不治。

警方調閱監視器循線找到張男2人，檢方調查，張案發前曾傳訊息嗆死者「不要逼我，信不信我插你2刀」，「別讓我遇到」，依殺人罪起訴張，至於友人吳宗哲只是出拳助陣，依傷害致死罪起訴。