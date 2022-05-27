聯合國安理會美東時間26日針對美方提案，就北韓發射彈道飛彈追加制裁的決議草案表決，中國常駐聯合國大使張軍代表中國，投下反對票後，發表解釋性發言指出，中方始終認為，安理會涉朝決議是一個整體，應得到全面、完整、準確執行。有關國家不應只是片面強調執行制裁，也應為推動政治解決、適時緩解制裁作出努力。特別是在當前北韓國內出現新冠疫情背景下，追加對朝制裁，只會對朝民眾雪上加霜，既不正確，更不人道。

中國常駐聯合國代表團網站27日消息，張軍表示，事實證明，一味依賴制裁無助於解決半島問題。安理會制裁是手段，不是目的。安理會迄已通過10項對朝制裁決議，建立起最嚴厲最複雜的制裁體系，同時也指明了對話解決問題的正確方向。中方始終認為，安理會涉朝決議是一個整體，應得到全面、完整、準確執行。有關國家不應只是片面強調執行制裁，也應為推動政治解決、適時緩解制裁作出努力。中俄在安理會共提的涉朝決議草案，出發點就是緩解北韓人道民生困難，為半島政治解決注入動力。

張軍指出，中方支持安理會採取必要行動，但目標應是推動對話談判，為政治解決營造良好環境。針對美方提出的決議草案，中方多次表示，希望美方以最能凝聚安理會成員共識的方式，考慮用主席聲明替代決議，避免形成對抗，多數安理會成員對此是認可的，只有美國一家持消極態度。美方堅持聲稱，安理會以往決議有規定，若北韓再次發射洲際彈道飛彈，安理會應採取行動。但是安理會採取什麼樣的行動，理應由大家協商決定，而不是由一家說了算。

當前形勢下，安理會應當考慮的是真正阻礙半島和平穩定的原因，應當關心的是北韓人道民生面臨的現實困難，為解決半島問題提供助力。中方呼籲安理會在對朝人道和抗疫援助方面發揮積極作用，而不是製造障礙。令人遺憾的是，中方的合理建議遭到拒絕。在此情況下，別無選擇，只能對決議草案投反對票。

在其他國家發言後，張軍再次發言表示，中方的立場沒必要必須同美國一致，關鍵在於是否有利於解決問題，是否有利於維護國際和平安全，是否能避免造成更大的緊張局勢和災難。

在美國再次發言後，張軍進一步發言表示：中方始終堅持政治解決半島問題，始終堅持半島無核化，始終堅持維護半島和平穩定，這一點沒有變。只要其他國家立場也沒有變，就完全可以作出努力，共同維護半島和平穩定。如果有些人心裡作著別樣的打算，最終目的是要把戰火燒到東北亞地區，燒到朝鮮半島，中方別無選擇，只能採取堅決舉措，為維護半島和亞太地區和平穩定履行應盡的責任。