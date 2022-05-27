高雄市衛生局今(27日)上午發生一起墜樓意外！一名衛生局23歲男員工，上午才剛進入辦公室上班後，卻突然從大樓高處墜樓，跌落在大樓後方身亡，現場留下大片血跡，大樓內員工發現後立刻報警警消趕到場時，已發現該名男子不治，目前警方已在現場鑑識，並調閱監視器釐清原因。

高雄衛生局23歲男員工墜樓慘死，報到剛滿月從高處摔攝畫面。(翻攝畫面/洪浩軒高雄傳真)

高雄衛生局男員工墜樓慘死 ，現場拉起封鎖線。(翻攝照片／洪浩軒高雄傳真)

高市府衛生局表示，有關27日衛生局發生墜樓事件，經查為食品科源頭管理股同仁，目前23歲，是今年4月27日普考分發報到的新進人員，尚未完成公務人員基礎訓練，目前無指派特定工作職務。

高雄衛生局23歲男員工墜樓慘死，報到剛滿月從高處摔攝畫面。(翻攝畫面/洪浩軒高雄傳真)

衛生局說明，初步了解，該員目前尚在熟悉法規階段，僅上周曾隨同前往查廠熟悉業務，並無擔任防疫相關工作。無加班紀錄，無自殺通報與精神疾病通報史。詳細原因仍待檢調人員進一步調查。

高雄衛生局23歲男員工墜樓慘死，報到剛滿月從高處摔攝畫面，警方正在現場鑑識。(洪浩軒攝)

警方已經通知家屬到場，目前鑑識人員正在採證，並調閱衛生局內的相關監視器畫面，觀看陳男27日上班時是否有異常狀況，以釐清案情。

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