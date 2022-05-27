為強化國內營建產業的防火檢測技術及國際競爭力，內政部建築研究所防火實驗中心已與新加坡合作，提供國內營建業者一站式的在地防火檢測服務，讓業者在國內即可進行符合東南亞國家標準的防火檢測，減低營運成本，預估未來每年可助國內營建產業增進26億元以上的外銷金額。

內政部表示，防火實驗中心於3年起與新加坡TüV SüD PSB (Productivity and Standards Board)檢測驗證機構實驗室，就防火牆、天花板及貫穿部等防火檢測項目合作，在地檢測成果已適用新加坡等東南亞國家，粗估可節省一半以上的經濟成本，以及減少3至8週的試體運送時間。

此外，防火實驗中心亦與美國保險商實驗室UL(Underwriters Laboratories Inc)洽談UL 2043標準(煙與熱釋放量測試)的檢測合作，未來在國內資通訊產品輸出時，將可提供產品在防火安全上有關煙與熱釋放量特性測試的檢測服務。

內政部指出，防火實驗中心為國內建築防火檢測項目最齊全且最具公信力的檢測單位，提供室內裝修材料、防火門窗、建築構造及其他特殊防火試驗檢測等服務，可有效把關防火建材良窳，建議民眾室內裝修應採用檢測合格的耐燃材料及防焰物品，可避免起火及防止火勢擴大，以提升建築物防火安全。

內政部強調，防火實驗中心將積極擴大與國內各界共同研發，拓展國際檢測合作，提供國內業者更多在地檢測、國際通行的服務，整體提升國內營建產業的國際競爭力。