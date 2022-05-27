高雄市桃源區台20線97K因連續降雨影響，導致邊坡落石坍方，所幸公路保全人員封閉得宜，無人車傷亡，交通部公路總局甲仙工務段上午派員至現場清除坍方落石，9時障礙排除已恢復通行，不過台20線100k梅蘭明隧道東端清晨出現零星落石，工務段目前派員搶修排除中，提醒民眾非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。

桃源區長謝英雄表示，目前山區只下間歇性小雨，道路通行影響不大，不過公路總局甲仙工務段指出，中央氣象局預計於5月27日發布大雨特報，預測雨量值超出本管制路段封路標準大雨等級以上，為確保用路人安全，台20臨105線0K~44K（梅山口~向陽）路段，於5月27日上午7時實施預警性封閉，預計5月27日下午17時解除預警性封閉，並恢復正常管制機制。

甲仙工務段提醒民眾，非必要避免進入山區道路，最新道路通阻詳情，可利用公路總局幸福公路APP或上公路總局公路防救災資訊系統 https://bobe168.tw/ 及利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網 https://168.thb.gov.tw 查詢即時路況，請駕駛朋友遵守管制規定。