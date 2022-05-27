超前部署暑假國旅商機，捷絲旅台南十鼓館以最高的清消規格、為計劃出遊散心旅人打造出三套安心住房專案，包含走訪台南九大博物館、探索城市文化的「南博one」，前往烘焙觀光工廠享受親子同樂DIY美點的「Just Bake 烘培幸福」，更有初夏超優價，指定日每房只要2,099元起的「Just Go」等，飯店徹底落實防疫規範，確保安心的旅宿環境，期待旅人透過多樣有趣的體驗，深度認識台南府城魅力，為假期增添鮮明回憶。即日起於官網預訂8月底前之住房，再享65折起的高鐵車票加購優惠。

響應國際博物館日，捷絲旅台南十鼓館結合2022台南博物館節，精心策畫「南博one」三天兩夜住房專案，入住即贈送主題各異的博物館「慢遊手札」，帶領旅人造訪人文、科學、歷史等不同領域的知識寶庫。旅人持手札至左鎮化石園區、山上花園水道博物館、隆田文化資產教育園區、水交社文化園區、台南家具產業博物館等五館可享免費入館待遇，前往全台最具歐式氛圍的奇美博物館、國立臺灣歷史博物館、南瀛天文館以及樹谷生活科學館則可享門票折扣優惠，上述景點距離飯店約5至30分鐘車程，透過豐富的館藏展覽，感受台南深厚的文化底蘊及自然風貌，雙人成行專案價5,499元起。

除了極具教育性的博物館行程外，針對喜愛手作體驗的親子旅客，飯店也推出「Just Bake 烘培幸福」住房專案，入住即贈奇美食品幸福工廠雙人套票，僅需五分鐘車程即可抵達，造訪工廠內的「燒包品牌形象館」除了可以認識奇美食品的製作過程，孩子們更可以玩起最愛的角色扮演遊戲，穿上圍裙與廚帽，透過小小烘焙師的雙手揉製鳳梨酥、杯子蛋糕或是手工餅乾等，享受DIY烘培樂趣及從無到有的滿滿成就感，專案含翌日早餐，每房3,520元起，全家說走就走，看好日期就出發，愜意展開迎向南國暖陽的歡樂小旅行。