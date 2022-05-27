先前灰狼後衛貝弗利公開批評太陽後衛保羅季後賽表現太爛，並不值得拿下總冠軍，也讓資深球評帕金斯相當不滿，直接在節目中怒嗆貝弗利，只敢胡亂批評保羅，卻沒有對他的好兄弟「大鬍子」哈登說出真話，「你不可以這樣包庇你的兄弟哈登！」

帕金斯在節目中首先表達自己說錯話了，「我現在看起來就像一個瘋子，因為我曾經說過哈登與恩比德的組合，有可能成為新一代的布萊恩與歐尼爾組合，但哈登讓我看起來像個傻子。」他隨即話鋒一轉，怒批貝弗利只罵保囉，卻不敢罵哈登。

「貝弗利你沒說謊，但對你的好兄弟哈登，你沒有說真話，你來到這個電視節目，你的身分是一名球評，不是場上球員，你不能包庇你的兄弟，你必須說真話，」帕金斯說，「你竟然說哈登的表現值得拿到頂薪續約，你為何不能像兩天前對待保羅一樣對待哈登。」

貝弗利只能在節目上「低調」回應帕金斯的批評，且把問題歸咎於個人觀點不同，「因為哈登沒有在防守端被打爆，我們討論的是進攻端的問題，你問了我問題，我就回答而已，你只是不喜歡我的回答，那就是另外一回事了，我們都有各自觀點。」