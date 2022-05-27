「照片刺青」在近幾年很流行，不少人會藉刺青紀錄並懷念親人或寵物，有些人會拿小時候與親人的合照刺成簡易版刺青，做出仿真類似插畫的風格；另外則是將家人照片刺青在身體，臉書《爆怨公社》有一位男網友卻PO文分享自己麻吉好友的怪異經驗，表示自己的朋友因受不了女友將爺爺刺在胸上，每次兩人「嘿咻」時，都感覺爺爺雙眼直盯著他，讓他實在無法忍受「被觀看」的感覺，因此向女友提出了分手，此文一出也在網路上引發網友熱議。

嫩妹將阿公照刺胸部，男友怨愛愛時「他盯著看」怒提分手，引發網友笑翻。(達志影像)

根據原PO網友在《爆怨公社》分享自己好友的奇特經驗表示，「來談談我那個笨朋友，就這樣失去一個感覺很孝順的女生，這明明是一個眼罩可以解決的問題，還可以增加情侶相處的情趣，你這個笨蛋，先等我笑完想好怎麼回再點開訊息。」

原來是，原PO的好友傳訊向他抱怨，「我和女友分手了，因為她把阿公刺在胸部，我真的不能接受這麼忠實的觀眾，沒有一次不在的。」原來真相是，女方因為想念阿公，所以將阿公照片刺在胸部上，好友當每次和女友嘿咻時，總感覺阿公直盯著他，讓好友無法忍受愛愛被直視的感覺。

此文一出，不少網友紛紛在下方貼出更多爆笑留言表示，「吃葡萄乾的時候就是在吃阿公」、「人在做，阿公在看」、「每次都要跟阿公喇吉」、「當你凝視著阿公，阿公也在凝視著你」、「來過背後式就好了阿」、「你有想過阿公的感受嗎？」、「這樣是要看奶奶還是要看阿公，搞的我好亂啊！」、「這個真的毋湯」。