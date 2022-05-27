今天在大聯盟場上洋基以7：2擊退光芒，為新的系列賽開出好采頭，目前取得3連勝，繼續以32勝13敗傲人戰績在聯盟獨走，近期球隊宣佈當家重炮「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)進入10天傷兵名單，但少了他的洋基火力依舊不減，加上先發投手柯特斯(Nestor Cortes)表現極佳，輕鬆解決對手。

MY CAPTAIN, AARON JUDGEpic.twitter.com/Nf4crVJRua — Dillard Barnhart (@BarnHasSpoken2) May 27, 2022

史坦頓不在安杜哈(Miguel Andujar)補上空缺，指定打擊由剛網羅的紅雀前明星內野手卡本特(Matt Carpenter)擔任，後者本季首次在大聯盟上場，今天2打數無安打、跑回2分，另外選到1次保送。此外先發投手柯特斯延續好表現，主投8局被敲4安打僅失1分，有5次三振1次保送，最後成功奪下勝投。

柯特斯本季狀況極佳，今天前8局都讓光芒無功而返，2、3、4、5局製造三上三下，第2局送出2K，表現相當穩定，到第9局他繼續上場，面對法蘭柯(Wander Franco)時被敲出一壘安打，遭教練換下，而下一任投手派羅塔(Wandy Peralta)被敲2支安打失了2分，其中1分算在柯特斯頭上，但仍成功守住比賽。

Anthony Rizzo breaks it open and the Yankees lead 7-0! pic.twitter.com/ZsGKlSRU3H — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 27, 2022

洋基打線也相當給力，6局攻下3分，全壘打王「法官」賈吉(Aaron Judge)先馳得點，接著換安杜哈敲安得分，7局靠光芒暴投再添1分，9局繼續猛攻3分，賈吉又靠犧牲打建功，此戰3打數1安打貢獻2分打點、跑回1分，然後雷佐(Anthony Rizzo)敲出二壘長打灌進2分。柯特斯成功取得本季第4勝，自責分率僅1.70。