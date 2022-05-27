在北京台灣人所使用的防疫App「Health Kit」傳出系統災情，不少人今天一早發現，「Health Kit」上過去所做的核酸紀錄突然全部「清零」，包含最新一次與過去歷史紀錄全部消失、無法查閱，這也導致出入公共場所瞬間受阻，甚至有人一早出門，卻因為紀錄消失回不去社區的窘況。

據了解，已有不少人向北京市官方與市台辦方面反映，也傳出是由於系統升級等說法。根據記者撥打北京市民12345服務電話，確認登錄管道是透過支付寶或微信與個人手機號碼之後，表示會將問題進行反饋，因此無法確認具體恢復情形與時間。

大陸抗疫政策普遍化使用手機App紀錄個人核酸檢測、疫苗施打紀錄，以此辨別個人的防疫安全係數，例如「綠碼」表示安全，並以此做為憑證掃碼出入各個公共場合。多數各大城市都有會自己的當地防疫App例如北京「健康寶」，並同時有類似界面的境外人士版本「Health Kit」，包含台灣人都使用此App。