9組音樂人攜手10大藝術家跨界展出的「小花計畫 2022 - Re：小花盛開的回音」，6/25起在高雄金馬賓館當代美術館ALIEN ART CENTRE展出，邀請劉若英、五月天阿信、宇宙人、告五人、HUSH、家家、茄子蛋、YILE LIN林以樂、陳建騏、魏如萱、鳳小岳等人，強調以「土地故事與記憶保存」為主軸，喚醒「家與情感」。

「小花計畫 2022 - Re：小花盛開的回音」是一張流行音樂概念專輯與一場紀錄回憶的當代藝術特展，暌違2年，今年首次移展高雄。由策展人方序中、執行總監陳勇志、音樂總監五月天瑪莎、負責現地藝術概念的金馬賓館當代美術館執行長邵雅曼，以及相信音樂、相遇音樂、BIOS 、究方社聯手共策，自6/25至10/30於高雄金馬賓館當代美術館展出。預售票6/8起在全家FamiPort開賣，門票皆含1張EP。

策展人方序中指出，小花計畫展已經來到第8個年頭，2019年「查無此人 - 小花計畫展」首創結合流行音樂與藝術創作，吸引逾12萬人參觀。他表示，人們心中的片刻記憶，就像路邊的小花，渺小且無法決定自己的命運，但藉由音樂和藝術共同創作後，記憶再次被賦予了生命，「本屆小花計畫將重新賦予一種向著光、帶著期待綻放的層次，在這個時代和疫情下增添一份動人的能量。」

高雄市經發局局長廖泰翔指出，高雄市政府自110年起獲經濟部工業局核定1.5億元經費，啟動「高雄市地方文化特色整合5G應用與落地計畫」，整合5G文化科技發展有關的軟硬體、內容、服務等上下游產業，串起跨域創新應用產業鏈。本次小花計畫亦媒合光時代跨域合作，運用5G AR技術打造「音花」互動應用，未來將搭配亞灣5G AIoT創新園區作為實驗場域，建構更多地方產業環境及推動標竿示範案例。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)