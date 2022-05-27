好市多（Costco Wholesale Corp ）上季業績表現亮眼，但在全美各地運費和勞動力成本飆升之下，上季毛利率縮水，受此打擊，周四盤後股價下跌2.06%，報455.41美元。

美國企業一直努力想克服供應斷鏈造成的成本上漲，然而今年俄羅斯入侵烏克蘭，以及中國爆發新一波疫情並實施鐵腕封控措施，使情況進一步惡化。

好市多宣布將提高某些食品價格以對抗通膨。

此前沃爾瑪和Target Corp等零售業巨頭已經警告，因顧客縮減非必需品和高價商品方面的支出，這個創下數十年新高的通膨已經損害公司獲利。

儘管如此，好市多上季營收和獲利表現仍然遠超出市場預期，主要因為該收費會員制大賣場業者的顧客收入，通常比沃爾瑪和Target顧客高。而好市多提供低於全美平均價格的汽油，亦有助於吸引消費者加入會員與提振銷售表現。

此外，和沃爾瑪不同，好市多表示自家門市從品牌產品到自有品牌Kirkland Signature都未提供太多折扣。

好市多財務和投資人關係部門副總裁Robert Nelson在法說會上表示，我們並沒有真正看到生意減少，只看到人們花錢的地方出現一點變化，今年門票、餐館、旅行、輪胎和汽油的銷售額都有所增加。

好市多公布第三財季（截至5月8日）含會員費在內的總營收年增16.2%，為526億美元，優於市場預期的517.1億美元。經調整後每股盈餘為3.17美元，亦超出市場預期的3.03美元。

惟第三財季毛利率大跌99個基點（一個基點為0.01%）。此外，同店銷售額成長10.8%，不如市場預估的成長11.8%。

本財年以來，好市多的營收累計達到1519.7億美元，分析師預估好市多全年營收可達2233.8億美元，如果預期成真，將創下年營收首度突破2000億美元的歷史紀錄。