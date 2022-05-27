俗話說得好，「女大十八變」，有些女生雖然小時候可能是默默無名的醜小鴨，但隨著年齡的增長，經過歲月的洗禮後，五官逐漸長開，也越來越會打扮，成為朋友眼中的萬人迷。根據星座運勢網站《星座巫師》分析，這幾個星座在未來會越長越好看，桃花亦跟著滿天飛，一起來看看有哪些人會上榜吧！

▍處女座

處女座天性追求完美。（圖／觸mii）

處女座天性本就追求完美，從小就會注重自己的形象，無論是外在或內在，她們都會努力來提升自己。內在方面，處女座會通過不斷的自律及學習來讓自己的知識提升，打造秀外慧中的氣質；而外在方面，她們也會勇於嘗試各種造型，從而找到最適合自己的風格，成為人群中最閃耀的那顆星。

▍天蠍座

天蠍座與生俱來的神祕感容易使男人著迷。（圖／觸mii）

天蠍座的女生小時候可能是個放在人群中就會被淹沒的普通女孩，但她們的上進心極強，性格也略為強勢，隨著年齡的增長，天蠍女也會越來越了解自身優勢在哪，並將其表現出來，變成說一不二的女王，加上與生俱來的神祕感，知性和美麗兼具，讓男人前仆後繼的想追求她。

▍射手座

射手座開朗樂觀，容易引起異性的保護欲。（圖／觸mii）

射手座女生或許一開始並不引人注目，看上去比較隨性，大咧咧的個性及單純的童真容易讓男生把她們當女漢子看待，但當射手女逐漸成熟後，也開始會打理外在，開始化妝打扮，依舊天真樂觀的性格反而會吸引異性的注意力，本就人緣很好的她們想要交男友，更不是什麼難事。

▍金牛座

金牛座處事沉穩，給人一種安心感。（圖／觸mii）

金牛座可以稱得上是默默優秀的存在，她們平時雖然不愛交際，在背後卻不斷精進自己，隨著年紀的增長，她們就像美酒一般，沉澱越久價值越高，金牛女成熟高雅的氣質，就彷彿是不食人間煙火的仙子，相處起來給人一種舒適感，讓人不自覺地安心，但金牛座也十分有原則，不會因為空虛寂寞而隨意答應他人追求。