大陸《環球時報》27日報導，在中國國務委員兼外長王毅出訪南太平洋島國之際，中國駐萬那杜大使周海成接受書面專訪表示，今年3月中萬迎來建交40周年，萬那杜是太平洋島國中最早加入一帶一路倡議的國家之一，兩國於2019年正式簽署共建一帶一路合作規畫，在這裡，中國援建道路被稱為希望之路。

周海成指出，萬那杜可以看到越來越多中國人身影，既有來自中國的醫療隊員、農業專家，也有來自中國的企業和工程技術人員。他們為中萬關係的發展作出了積極貢獻。與此同時，萬國各地隨處可見中國援建工程，如議會大廈、國家體育場、馬拉坡學校、塔納—馬勒庫拉公路、彭特考斯特島公路等，已成為萬那杜乃至整個太平洋島國地區的標誌性專案。

今年2月，中國政府援萬總統府、財政部和外交部辦公樓專案舉行開工儀式，萬那杜總理拉夫曼稱讚道，中方長期以來的支持為萬經濟社會發展做出了巨大貢獻。

周海成稱，一帶一路項目還極大推動了萬那杜民眾生活水準的提高。中國援建的塔納公路實現當地村莊、社區互聯互通，被當地老百姓喻為「希望之路」「通向未來之路」。馬拉坡學校為當地適齡年輕人入校學習創造更好條件，被當地人喻為「希望的燈塔」。此外，以合資方式建設的中萬漁業加工廠 2019 年營運投產，直接改寫萬國漁業發展歷史，使萬國出口鮪魚成為現實，為萬國創造了更多就業機會和收入。

周海成表示，中方將一如既往支持萬那杜國家建設和可持續發展，鼓勵有實力的中國企業赴萬投資興業，不斷推進兩國貿易投資、基礎設施建設、交通通信、農漁業、旅遊、文教衛生、應對氣候變化等廣泛領域合作。

周海成說，在中國疫情最嚴重時，人口不到 30 萬的萬那杜克服自身財政困難，向中國提供了 1000 萬瓦圖（約合人民幣60 萬人民幣）現金援助，成為太平洋島國首個以政府名義向中國提供援助的國家。此後，萬那杜面臨巨大疫情風險時，中國也迅速通過包機、貨櫃海運和國際快遞提供口罩、防護服、護目鏡、額溫槍、呼吸機等大量防疫物資，並向萬那杜政府提供多筆援款。

2021年6月，中國援助萬那杜的首批 2 萬劑疫苗搭乘包機運抵了萬那杜首都維拉港。同年11月，應萬方請求援助了 8 萬劑疫苗。今年4月，再次捐贈10萬劑新冠疫苗。