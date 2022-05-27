前美女主播朱琦郁，不只有流利口條、優雅氣質，還擁有F級傲人上圍，她先前首度接下尾牙主持工作，身穿深V貼身紅禮服，火辣穿著曬出傲人身材相當有誠意，事後也曬出一系列美照，穿著低胸裝90度鞠躬，畫面視覺震撼一戰成名，被媒體封為「倒奶主播」，這陣子主播圈傳出風波，朱琦郁也分享過去當主播時遇到同事耍的手段。

TVBS日前驚傳主播內鬥風波，雖然發出聲明澄清公司內部已調查處理，外界所謂宮鬥、符咒擺陣等諸多揣測與事實相去甚遠；不過這場事件引發許多主播爆料過去曾在職場上經歷的職場霸凌，意外揭露新聞台主播生態圈的冰山一角，根據《自由時報》報導，朱琦郁過去曾遭主播同事偷拍，還散布照片到群組，流傳她素顏亂髮的照片，批評她「你看她本人沒化妝、很醜，很像歐巴桑。」

還有一次她和品牌商借衣服，不料遭其他主播偷剪吊牌，又在衣領處沾上口紅，由於衣服是借來的，當下還要負擔清洗費用，讓她感到傻眼。朱琦郁說「當時在職場遇到一些比較暗黑的同事，我選擇了低調處理」，畢竟工作環境還有其他同事，如果在辦公室硬槓起來除了雙方尷尬，鬧到整個新聞部都知道也難看，而且新聞圈這麼小，將來跳槽可能還會遇見，朱琦郁選擇忍氣吞聲「還不如維持皇城的和氣～」

朱琦郁發表看法「覺得這些小動作其實真的滿幼稚的，記得當時心裡沒有氣憤只有哈哈一笑」，更直言任何職場都可能有小人、霸凌、不得意，生存還需要人生智慧。