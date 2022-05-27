擁有魔術大空間的萬能餐車，是空服員在機上的最佳拍檔。（華航提供）

航空迷看過來！華航籌備多時「最有故事的餐車」，即將在 5月27日 (五)下午 2 時於 eMall 商城限量開賣，華航此次釋出珍貴的 30 輛餐車，在空中服役超過 15 個年頭，曾經跟著747-400、A330-300、A340-300 飛越世界各地，再加碼贈送 30 天不限次數的 eMall 商城 88 折專屬優惠。

曾陪著華航空中女王 747-400 完成最後飛行的餐車退役，承載過各國佳餚美饌的餐車，飛越數以萬計的距離，是空服員在機上的最佳拍檔，端出台灣牛肉麵、日本章魚燒、越南河粉、泰式酸辣海鮮湯、印尼沙嗲肉串等各國特色美食，擔任機上美食外交官；部分餐車則擔綱「行動百貨公司」角色，擺著玲琅滿目的免稅商品供選購；它也可以是儲放機上服務用品的行動倉庫，在有限的機上空間提供最大化的儲物功能，是一台擁有魔術大空間的萬能餐車。

每趟飛行都是一段故事，空服員回憶道，曾經服務過一位老奶奶，對於餐車可以變出多樣食物及飲料很是好奇，特地在巡航期間邀請她參觀機上廚房，介紹餐車服務流程，以及模仿推餐車送餐，一圓奶奶年輕時的空服夢。

航空迷則分享，搭乘華航的日本琉球航線令他最為驚喜，在不到兩小時的航程居然有熱餐服務，謝謝每一台盡忠職守的餐車，讓旅客們在極短程航線得以享用美味的餐點，這次華航開賣餐車，服務過的機型多數已經退役，非常具有收藏價值，重溫搭乘華航的美好回憶。

華航此次限量推出的「全車款」餐車，長 81.5 公分、寬 30 公分、高 103 公分，較「半車款」容量更大，可以放 42 份經濟艙餐點。每台餐車售價新台幣 30000 元，隨車附贈 8 個抽屜，可在家中隨時移動、靈活便利，踩下剎車即固定，還有門閂及磁吸式門板，讓餐車不只是餐車，而是最時髦的收納空間。購買餐車再贈送專屬的 eMall 商城 88 折獨享價，可於 30 天內不限次數，以最優惠價格購買 eMall 商品。