李政瀚(中)將有兩人親筆簽名的獲獎專輯贈送盧秀燕（右）留念。（台中市新聞局提供／謝瓊雲台中傳真）

李政瀚(左)邀請盧秀燕（右）參加本周六「城市巨响音樂節」線上講座。（台中市新聞局提供／謝瓊雲台中傳真）

新銳設計師李政瀚、于薇，為董事長樂團、阿美族原住民第二代馬蘭吟唱隊合作發行的「八歌浪Pakelang」專輯設計包裝，勇奪美葛萊美獎，兩人26日受邀至台中市政府，接受台中市長盧秀燕頒發獎章表揚，盧秀燕感謝兩人為國爭光，李政瀚則邀請她參加28日「城市巨响音樂節」線上講座，期盼分享獲獎喜悅及經驗。

來自台中的李政瀚及台北的于薇，共同拿下美國流行音樂最高殿堂葛萊美獎的最佳唱片包裝設計獎，是台灣人首度抱回獎座；盧秀燕昨天頒發「榮譽獎章」給李政瀚、「榮譽市民獎章」給于薇，肯定兩人在流行音樂及設計領域的貢獻，兩人也回贈有親筆簽名的得獎專輯。

盧秀燕指出，終於看到廬山真面目，讚賞得獎作品的設計別具巧思，結合唱歌與海洋的意象，非常立體精緻，收下禮物的她笑稱，要小心翼翼翻閱欣賞專輯，免得弄壞了。

李政瀚表示，很高興獲頒台中市傑出人士榮譽獎章，非常不容易，5月28日他受邀在多年前搖滾台中與馬來西亞品牌結緣後，誕生的跨國音樂節「城市巨响音樂節」，是獲獎回國後參加的首場座談，除了實體售票，並開放免費線上觀看，讓有興趣的觀眾都能參與；他也邀請盧秀燕線上一同參與，希望將獲獎喜悅及經驗分享給市長。

台中市新聞局表示，葛萊美獎頒獎前，今年2月清水「浮現祭」活動期間，「用設計為音樂作旁白」講座就邀請李政瀚來分享專輯包裝及設計理念；今年「搖滾台中」，也預計邀請李政瀚分享經驗，希望藉由經驗傳承，讓國內流行音樂產業無論在專輯設計或詞曲表現，都能精益求精，有更多機會進軍國際。昨日會面，是長盧秀還另外贈送兩人限量中捷貴賓卡禮盒及台中城市意象紀念相框，新聞局長鄭照新，及浮現祭、赤聲躁動的創辦人陳信宏（老諾）都出席見證。