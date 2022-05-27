黃勝詮（左）生前在台南市政府環保局擔任清潔隊員。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府環保局清潔隊員黃勝詮於2018年3月間工作時跌倒昏迷，經開腦手術後入住東區某護理之家。長照3年期間，不僅身體愈來愈差，體重也從75.4公斤掉剩29公斤，還數度進出醫院後成為植物人，甚至全身散發惡臭，連生殖器也發霉，最後於去年9月往生。由於黃妻及親友質疑死因，經擲筊未獲允杯火化後，至今遺體仍在殯儀館冰櫃。檢警司法相驗判定是「意外死亡」，家屬提告護理之家涉嫌過失致死，案由檢方偵辦中。

「護理之家到底是怎麼照顧的？好好的人，3年就這樣走了。」原本也是清潔隊員的黃妻，8年前因車禍腦挫傷併顱內出血，開刀後右膝失能無法工作，語言表達也受到影響，因此提前辦理退休。原本靠丈夫在清潔隊工作過活，如今只能打零工。現在她最大的願望，就是希望司法能夠好好查個清楚，讓丈夫「死得暝目」。

黃勝詮生前的好友指出，2018年3月2日黃勝詮在工作中跌倒昏迷，經送醫急救，醫師診斷為急性左側硬腦膜下出血，緊急進行顱骨切開手術治療，20天後出院轉往護理之家照護。

剛入住時，黃勝詮還能與人對話，體重也有70多公斤；不料，3年照護下來，不僅體重直線下滑剩下皮包骨的29公斤，還變成植物人，沒氣切也搞到氣切，須長期用氧；更可惡的是，還全身散發惡臭，連生殖器都發霉，根本照顧不當。

去年9月9日護理之家通知長期協助照顧黃勝詮的好友，前來洽談送醫治療事宜時，對方因疫情無法入內探視，只能透過護理之家人員看黃傷口流膿的照片；在預約好門診後，才剛返家20分鐘，又突然接到護理之家來電通知黃勝詮已經沒有心跳呼吸送醫，經趕到新樓醫院，黃已經死亡。

好友說，新樓醫院原本開具的死亡證明書中有「中風」項目，但因黃勝詮從未罹患中風受到質疑，院方調閱成大醫院的病歷後才刪除，可還是在死亡原因欄填寫「自然死」。對此，家屬無法接受，經報請檢警進行司法相驗後，今年2月23日檢方將死因改為「意外死亡」，還通知可以辦理善後事宜。

不過，黃妻等人隨即前往台南市立殯儀館上香，並在靈堂前擲筊詢問是否同意火化？但一直未獲允杯，最後改問是否認為死因不明，希望查個水落石出，才獲得3個允杯。也因此，家屬除委請律師對護理之家提告過失致死外，還冰存黃勝詮的遺體至今，希望幫他討個公道。

對此，護理之家強調並無疏失，但因全案已經進入司法程序，不便再對外說明。至於黃妻委託好友向市府衛生局陳情，指新樓醫院第一份死亡證明書出錯；衛生局則回覆並未違反醫師法。