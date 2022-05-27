自由級（Freedom Class）濱海戰鬥艦

由於自由級（Freedom Class）濱海戰鬥艦毛病不斷，包括不到兩年前才服役的「聖路易」號（USS St. Louis，LCS-19）在內，美國海軍打算將它們全部淘汰，而引發了嚴厲的批評。如今美國海軍首長告訴國會，華府該考慮把打算淘汰的濱海戰鬥艦隊賣給南美國家。

據《軍事網》（Military.com）與《美國海軍研究協會新聞》（USNI News）26日報導，共和黨籍聯邦參議員莫蘭（Jerry Moran）周四在聽證會中問美國海軍軍令部長吉爾迪（Michael Gilday），是否打算在預算提案中建議淘汰9艘濱海戰鬥艦。而他回答，「我們應該考慮，把這些戰艦提供給能有效運用它們的其他國家」。

吉爾迪告訴參議院國防撥款小組委員會說，例如，有些南美國家就能用這些機組員較少的戰艦。去年初時，美國海軍發現，自由級濱海戰鬥艦的變速器關鍵組件「複合齒輪組」（combining gear）出了大問題，而決定淘汰這些戰艦。

充滿爭議的濱海戰鬥艦

當相關計畫宣布時，民主黨籍聯邦眾議員露莉亞（Elaine Luria）3月推文說，美國海軍應該為浪費數百億計美元，去打造如今他們說沒用的戰艦向納稅人公開道歉。而吉爾迪坦承，艦上設備雖有瑕疵，但美國海軍想淘汰它們，還有其他原因。他周四說明，雖然機械問題是個因素，但更大的要素在於，它缺乏足夠的戰力，來對抗勢均力敵的中國對手。

吉爾迪而其他海軍高層都認為，讓它們受到淘汰厄運的關鍵在於，艦上的反潛作戰套件並不管用。然而，它們在南美海域的反毒任務上，卻有相當的斬獲。2021年10月，美國海軍宣布，自由級濱海戰鬥艦「蘇城」號（USS Sioux City，LCS 11）查獲了近500公斤市值估計超過2070萬美元（約6億台幣）的古柯鹼。因此，吉爾迪說，與其只考慮淘汰一個選項，不如也看看其他選項。

事實上，美國海軍有好幾艘派里級巡防艦（Oliver Hazard Perry class frigate）退役後，也轉賣給台灣、澳洲、泰國、埃及、巴林、波蘭、西班牙、土耳其，墨西哥與巴基斯坦等國。