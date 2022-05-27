PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

台灣本土疫情持續升溫，昨日（26）除新增81852例本土個案，死亡人數更來到104例，引發民眾熱議；有網友更發現，外媒最新全球防疫韌性月評比，台灣5月份在53個國家中位列第51名，大跌19個名次，僅勝俄羅斯等國。此消息掀討論，不少人稱該媒體「即將被出征」，諷刺意味十足。

PTT論壇網友發現，外媒彭博社（Bloomberg）26日公布最新全球防疫韌性月評比，台灣5月份在53個國家中位列第51名，大跌19個名次，僅勝俄羅斯等國，在全球統計國家中倒數第三名，成績相當難看。

此消息引發熱烈討論，網友紛紛回應：「即將被出征」、「很快就被出征了」、「網軍集結中」、「1分鐘後網軍趕到」、「看好了世界，台灣只示範……」「準備反彈了，蹲得低才能跳得更高」、「台灣價值不夠」。

不僅如此，也有網友表示：「覺青：什麼野雞排名」、「這一定不準，外媒明明都在問台灣防疫怎麼這麼好」、「某黨喜歡的時候就大肆宣傳國際認證，不喜歡的時候就冷處理」、「大家都在挺台看到沒，不缺唱衰台灣的人」、「粗暴的言論duck不必」。