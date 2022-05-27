無任所大使林佳龍宣布爭取民進黨台北市長徵召；林佳龍今提出「首都願景的未來想像－關於首都的12門課」，將在接下來一個月陸續推出，期盼和關心首都圈的未來、生活在首都圈的市民共同討論。

林佳龍今在臉書指出，今年是台灣智庫20週年，台灣智庫推出挑戰2032國家願景的一系列計畫，其中一項就是台灣城市區域治理藍圖。首先，針對首都台北，近幾個月來與學者專家有非常多的討論，腦力激盪的過程，讓他們對於城市未來充滿許多想像，而如何在現有的基礎上擘劃未來城市，是所有首長的功課。

他說，台北市是龍頭城市，是帶動台灣國家發展的引擎，也是連結台灣與世界的國家門面，在亞洲，跟東京、首爾、新加坡、曼谷等城市，相互競爭，也相互學習。台北如何從A到A＋，如何從Taipei到Taipei Plus，我想，在這座城市生活與工作的朋友，都有動力，要讓這座城市更好。

他說，想像台北市的未來，要先跳脫現有的行政區域思維，凌雲北台灣，才能有全新大格局的思考。

他指出，作為北北基桃首都圈的核心城市，台北市像是連結大小齒輪的承軸，也是驅動台灣整體前行的關鍵力量。因此，台北城市治理，必須超脫本位主義，導入「跨域治理」與「數位治理」的理念，從首都圈治理的角度出發，引領台灣克服挑戰，帶領台灣邁向世界。

他說，去年5月25日台灣宣布三級警戒至今，這一年多來，台灣在政府與全民努力之下，穩健地朝疫後正常生活的目標來前進。而這一年來，他所共同創立與參與的台灣智庫，著眼於台灣未來的發展，開始整理2032國家願景計畫外，與此同時，「都市與區域治理中心」隨之誕生，組成研究團隊並召集學者專家，聚焦於首都圈發展策略的研擬與討論。

他說，由首都圈發展的角度出發，從印太戰略談到世界公民、從區域治理談到北台灣捷運網、從大巨蛋第一場演唱會談到凱達格蘭首都廣場、從租得起的社會住宅談到都市空間規劃與都市更新、從疫後振興談到大稻埕街區經濟、從流域治理瑠公圳掀蓋談到台北文化十字軸、從首都觀光圈談到經濟強心針、從數位市民卡智慧城市談到韌性城市、從空軍總部利用談到台北國際金融中心、從世代正義談到結婚及生育補助……，透過一次又一次的議題討論，試圖定位首都台北未來的發展策略。

他說，聚焦的12大政策願景計畫，將在接下來一個月陸續推出，期盼能和關心首都圈的未來、生活在首都圈的市民共同討論。將這12大願景拋出，歡迎所有居住、工作、就學、戶籍橫跨北北基桃的您，歡迎挑選有興趣的主題，一同腦力激盪，參與世界台北的討論。

這12項包括，大台北首都圈國土規劃與區域治理藍圖 (「國土規劃」)、建構台北為核心的首都圈共好交通路網 (「交通路網」)、大台北首都圈整體空間規劃與居住正義 (「空間正義」)、強化數位治理體系與建構智慧服務城市 (「數位治理」)、升級智慧防救災體系提升首都台北韌性 (「韌性防災」）。

還有，大台北防洪計畫與首都圈流域文化復興 (「流域文化」)、克服疫情經濟受災與打造韌性回應網絡 (「疫後經濟」)、首都三箭強化台北產業創新與人才培育 (「人才創新」)、首都圈觀光主流化與台北城市亮點計畫 (「亮點觀光」)、建構首都台北安心生養育兒及養老體系 (「生養照護」)、台北世界節慶城市與文化十字軸線藍圖 (「文化復興」)及首都台北連結區域領航台灣與世界共好 (「世界共好」)。