智崴(5263)今日召開股東會，公司表示，2021年國際旅遊市場發展，由於新型冠狀病毒變異株Delta及Omicron於全球大量流行傳播，觀光旅遊人口減低，致使旅遊景點與主題樂園產業營收停滯。雖然去年營收遭受疫情影響，但隨著各國報復性的旅遊人潮回流，旅遊市場正迎來一波陡升式的成長。智崴也發展成為統包解決方案的提供者(Turnkey solution provider)，為全世界的客戶提供包含遊樂設備設計等擴大業務服務範圍，貢獻新的營收。

去年適逢智崴成立滿20週年，在疫情期間，智崴的員工克服各種困難挺進全球13個地點，搭建了21座中大型體感遊樂設備。協助美國、日本、丹麥、英國、越南等地的主題樂園及大型商場客戶開幕飛行劇院，迎接樂園重啟後的旅遊人潮。疫情期間，研發團隊亦持續儲備量能，開發更豐富、多元的高端產品，例如新型態的飛行劇院、搭載8K LED球幕的體感模擬設備、以及令人驚豔的熱氣球模擬器等。

根據統計，全球具國際規模的主題樂園和單點營運的旅遊景點市場規模超過4000多家，因此市場胃納量還有相當大的成長空間。展望2022年，智崴將透過產品多樣化，營收多元化，技術高端化，強固競爭優勢，替股東創造最大的價值。對於體感遊樂設備市場的布局，除了持續穩固既有國際市場外，在價格數千萬至數10億台幣的高端產品線，智崴也積極以創新的技術開發更多元、豐富的新設備，以多樣化的產品提升市場滲透率。除了設備的營收，智崴亦積極拓展全球的營運據點，並加強數位內容影片資料庫，成為影片內容授權的提供者，使營收來源更加多元。近年來，智崴已逐步發展成為統包解決方案的提供者，為全世界的客戶提供包含遊樂設備設計、場域主題設計、數位內容製作以及現場營運等專業服務，擴大業務服務範圍，貢獻新的營收。

智崴指出，未來當元宇宙逐步在主題樂園中實現，遊樂設備發展也將從多媒體設備，轉成更沉浸互動的模擬系統(Simulator)。智崴所發展的沉浸式模擬科技讓人類進入「元宇宙」世界中會有虛實難辨的真實感受。智崴在沉浸式模擬系統技術研發的成果與突破，結合5G、AIoT、區塊鏈等技術，將會實現更虛實融合的新世界。

雖然新型冠狀病毒疫情，對樂園產業帶來前所未見的影響，面對未來，智崴以正面的態度看待遊樂產業的發展。隨著疫苗覆蓋率提升，各地主題樂園已陸續開幕，且人類對於外出、想望自由和渴求快樂的心不會消逝，因此長遠來看主題樂園以及娛樂的市場仍然看好。

今天股東會也通過補選一名董事，由大豪森有限公司代表鄭豪森擔任。