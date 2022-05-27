年底新竹市長選舉，各政黨尚未公布提名人選，被點名代表民眾黨參選新竹市長呼聲高的立委高虹安表示，現在疫情嚴重，選舉布局不是民眾最關心優先事項，她持續在地經營跟關心，也有收到在地民眾的期待，黨中央近期將啟動提機制，個人是否參選還在評估中。

高虹安指出，目前疫情嚴重，對民眾而言，談選舉布局不是最關心的事項，尤其是新竹市長選情詭譎多變，國民黨跟民進黨還在為人選要在地還是空降吵不停，不論推出的人選，最重要的是能否對新竹做出貢獻。

高虹安說，現在能做的事就是關心新竹，不適為了政見承諾選上才去做，至於新竹市長選舉布局，黨中央預計下個會啟動提名徵召，在地服務不會因為她選或不選市長就沒有。

對於是否參選的考量，高虹安說，參選縣市首長是人生重要決定，她認為，要不要選市長，要先了解這個工作能否幫助新竹，透過在地團隊認識及瞭解新竹，最後才是為新竹貢獻的過程。

高虹安強調，她有經營跟關心新竹，現在還在評估的過程，不會把話說死，但在地民眾的期待等，都是考量的因素。