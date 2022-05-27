引爆民進黨「黑道之亂」的前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑，與男子徐冠宇等人參與犯罪，拘禁毆打被害人及糞逼債，台灣高等法院各判囚2年及1年3月，只有徐不服提上訴，遭最高法院駁回定讞，趙及檢方未上訴已確定，趙介佑須入獄服刑。

30歲的趙介佑在2014年加入民進黨，去年他遭爆料涉毒又有北聯幫背景，檢警偵辦並聲押獲准後，外界質疑民進黨派系「黑道治國」，兼任民進黨主席的蔡英文總統震怒向外界道歉，民進黨台北市黨部也火速開除趙黨籍，趙父趙映光、姑姑趙心瑜也分別請辭黨職。

黃俊檗與趙介佑等人在北市成立暴力討債集團，多次聚集糾眾討債；他們在2019年4月12日凌晨，強押一名被害人並加以毆 打、拘禁及威嚇逼債，直至對方傷重，才載往醫院「丟包」。

2019年7月間黃男等人還砸毀一家麵店的擺設，並潑糞、出言恐嚇；此外，黃認為該集團林姓成員有意疏遠，撂人毆打林男，再押至別 處繼續痛毆，林傷重送醫，藉機脫困獲救。

高院將黃俊檗依主持及指揮犯罪組織判囚3年4月，趙介佑則因與被害人和解判刑判2年，同案被告徐冠宇判囚1年3月，另拘禁罪及毀損罪部分各判刑6月及4月，都可易科罰金，只有徐不服提上訴、其他被告及檢方未上訴，最高法院駁回確定。

趙介佑另因詐欺、販毒案遭起訴，本月9日台北地方法院審結，考量趙男坦承犯行，犯後態度良好，且積極欲與被害人和解，依違反毒品危害防制條例及詐欺等47罪，判處8年6月徒刑。

另外趙在2018年5月14日入伍，原本分發到矯正署澎湖監獄，因兩度出勤不正常被監獄管理員規勸，他心生不滿竟揚言開槍，還打電話 嗆管理員「殺了你」，2019年他遭澎湖地方法院依妨害公務等罪判刑4月，可易科罰金確定。

趙在服替代役期間，因出勤不正常，擅離職役達172小時，另案遭 檢方起訴，去年底台北地方法院考量他認罪，依《替代役實施條例》 擅離職役累計逾7日罪，判趙介佑3月徒刑，得易科罰金9萬元。