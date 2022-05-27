台北大縱走系列活動「縱走之戀」，28日將在頂湖海芋步道登場，北市觀傳局表示，在地嚮導會帶民眾瞭解竹子湖頂湖區域，完成指定打卡任務可免費換限量繡球花、永生繡球花DIY相框組，集章再抽竹子湖周邊花田入場券。

頂湖海芋步道景色如畫，30分鐘路程可看盡兩旁的花海與小溪，還可遠眺小油坑。觀傳局表示，步道入口設報名處，可現場報名參加「縱走之戀-繡出美照」及「縱走之戀-戀戀集章」活動，上下午皆開放250個名額。

觀傳局指出，參加的民眾只要在頂湖海芋步道找到活動設置的3處打卡點，與任2處的臺北大縱走手舉牌拍照，上傳社群平台及完成指定規則，就可以獲得繡球花1朵；此外，3處打卡點附近也有集章區，集滿2個章，就有機會獲得竹子湖周邊花田入場券。

特別的是，28日適逢2022竹子湖繡球花季，北市觀傳局結合產發局於頂湖展望台設置印卡站，加碼送好禮，只要在印卡站列印出與臺北大縱走手舉牌合照的相片，前100位民眾還可獲得「永生繡球花DIY相框組」。

若有喜愛自我挑戰的民眾，觀傳局表示，可事先報名旅行社推出的行程，由專業領隊帶領民眾，探訪大屯主峰，有機會看到大屯山一望無際的雲海，最後抵達竹子湖，在繡球花海中享用下午茶，洗滌身心。

此外，疫情期間，參加者須完成至少2劑疫苗接種滿14天，活動報到時提供小黃卡、健保快易通疫苗接種頁面、健保卡上貼紙註記或數位新冠病毒健康證明。

觀傳局表示，賞花之餘，想更瞭解竹子湖頂湖區域的前世今生，也可參加專業導覽，共有5個場次，歡迎有興趣的民眾到鐘聲幸福廣場報名，全程參與還可獲得「臺北大縱走扣環」。詳細資訊請參閱臺北大縱走官網：https：//taipeigrandtrail.travel.taipei/themeactivity？id=22