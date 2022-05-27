檢方指揮海巡署及台中刑警大隊等單位，逮捕4名嫌犯並偵結起訴。（基隆地檢署提供／張志康基隆傳真）

基隆地檢署27日宣布，偵結今年3月查獲運毒集團利用漁船海上丟包走私案，該案走私的毒品達1118公斤，市價約新台幣13億元。基隆地檢將船長及接應的2名主嫌依運輸第四級毒品罪起訴、船上的漁工也以幫助運輸第四級毒品罪提起公訴。

檢方調查指出，今年42歲的漁船船長陳嫌，於3月17日駕駛誌誠168號漁船，搭載臺籍漁工方嫌及外籍漁工斐嫌，從高雄旗津漁港出發返回北部。18日凌晨行經彰化工業區西北方海域時，陳嫌透過船上無線電，與不詳運毒集團成員確認身分，指揮不知情之方姓及斐姓漁工將運毒集團丟包在海上的56桶機油桶自海上撈起，搬至該船暗艙內藏放。

18日下午，陳嫌將漁船駛進新北市金山區磺港漁港，埋伏已久的海巡苗栗查緝隊協同查緝人員登船進行安全檢查，在誌誠168號漁船暗倉內查獲裝有不明物質粉末之機油桶共 56 桶（毛重1228.35公斤），並在新北市金山區磺港漁港附近發現張姓嫌犯駕駛貨車等候接應運送。

查緝人員以拉曼光譜分析法檢驗查獲的56桶機油桶內粉末成分，確認該不明粉末均為四級毒品K他命，將陳嫌、方嫌、斐嫌以現行犯逮捕，並於19日拘提張嫌到案。並查扣高達1118公斤的K他命，粗估市價約在13億元左右。

基隆地檢署檢察官江柏青指揮海巡署偵防分署苗栗查緝隊、海巡署偵防分署北門查緝隊、海巡署偵防分署基隆查緝隊、海巡署北部分署第二岸巡隊、海巡署艦隊分署基隆海巡隊、臺中市政府警察局刑事警察大隊、臺中市政府警察局烏日分局等單位，迅速調查本案偵結起訴。基隆地檢署強調，將會持續查緝大宗毒品進入國內，以免戕害國人身體健康。