不少住戶為了方便，會在公共樓梯間堆放雜物，但此舉不僅影響觀感，也有安全上的疑慮。日前一名女網友指出，鄰居在住處唯一的逃生樓梯裝設「鞋櫃牆」，儘管他們在2年前就曾向市政府申訴，但都未獲得解決，近日才決定PO文公審，雖然鄰居確實拆除鞋櫃牆，但還是將鞋子擺放在樓梯上，讓她看了非常傻眼。

桃園一名女網友在臉書社團《爆料公社》表示，其中一戶鄰居在樓梯間裝設「鞋櫃牆」，平時走樓梯就覺得妨礙，而該棟還住著高齡9旬的阿嬤、中風過的阿伯，擔心若發生災難時，鞋櫃恐會造成逃生問題，因此2年前他們就曾向市政府申訴，政府單位僅發公文給社區總幹事，但總幹事近2年來一直更換，因此事情從未獲得改善。

不僅如此，該鄰居還將鞋櫃從一層蓋到兩層，原PO表示，根據《公寓大廈管理條例》第16條第2項規定，住戶是不能在樓梯間、開放空間、防空避難設備等處所堆置雜物，就算他們請新任的總幹事幫忙解決，但對方卻只是在電梯張貼公告，她只好PO網尋求幫助，而該鄰居不久後確實拆除鞋櫃牆，但卻將鞋子擺在樓梯上，讓她無奈的表示，「你們這樣堆放鞋子依舊違法，樓梯是逃生通道，不是你家鞋櫃」。

不少網友表示，「這個發生地震時，真的會很危險！」、「工務局，打1999馬上辦」、「逃生梯鞋櫃還好啦！防火巷違規跟消防通道停滿汽機車都沒人管了」、「台北市公寓的樓梯間也很常見」、「總是要等意外事故發生，才來檢討痛哭」。