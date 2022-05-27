台中市議員羅廷瑋上午在市議會總質詢時，關心淹水災情與市府相關應變措施。（謝瓊雲攝）

第二波梅雨鋒面來襲，台中市政府統計凌晨至27日上午8時，全市道路積淹水、路燈與號誌故障、崩塌落石及坑洞路樹倒塌等零星通報，累計共32件，但未傳出有人員受困受傷；台中市長盧秀燕強調，市府均有專責局處現場處理與監控，持續守護城市安全。

台中市議員羅廷瑋在市議會總質詢時，關心台中市相關水情與應變措施；盧秀燕表示，根據中央氣象局預報，鋒面、雷雨胞還滯留在苗栗、台中上空，中部縣市均須加強戒備，截至上午8時，累計共32件零星事故通報，市府均有專責局處現場處理與監控。

市府說明，水利局已於海線佈設大型抽水機加速退水，建設局也出動人員與各式機具加速排除，各局處持續戒備，因應災情即時處置。

水利局表示，截至今日上午7時，共接獲16件積淹水災情通報，均立即派員查看，並根據需求進行相關應變處置；因強降雨所造成的積淹水區域，大部分已納入排水改善規畫或施工範圍內，如外埔區水美路排水箱涵、大雅區東大路1099巷、潭子區雅豐街、龍井區山腳排水旁蚵寮路、沙鹿區鎮南路二段及北勢東路雨水下水道等，總計投入約1.32億元改善工程經費，其中，沙鹿區鎮南路的雨水下水道，預計今年7月完工，將可大幅改善淹水問題。

水利局指出，經統計26日0時至27日0時，台中市各區累積時雨量，以清水區69mm最大，3小時累積雨量則以龍井區148mm最大，總累積雨量則以清水區240mm為最大，已超過側溝及雨水下水道的設計保護標準。

水利局強調，因應這次梅雨鋒面，24日已提前通知各公所開放沙包領用作業，累計已領取408包，汛期前並均完成多項防汛資材及工程整備，確保豪大雨來襲時，將淹水災情降至最低；提醒民眾可下載「台中水情」APP，以利隨時掌握各區水情，市府也將加強防災通報，維護民眾安全。