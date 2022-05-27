美國德州小學槍擊案21師生慘死，德州當局今天給出案發說法，說兇手開著開著福特皮卡自校園未上鎖的後門持AR-15進入校園，在進入四年級教室開槍。一場槍擊案居然延誤至90分鐘才制伏歹徒，當中造成的重大傷亡引發民眾對執法部門的憤怒，而當局也無法給出為何延誤的解釋。

美聯社報導，德州公共安全部門（Texas Department of Public Safety）發言人艾斯卡隆（Victor Escalon）在記者會上表示，兇手拉莫斯（Salvador Ramos）在當地時間24日上午11時28分於校園外撞壞了他的輕型貨車，他朝對街從殯儀館走出旁觀者開了幾槍，接著在11時40分通過沒有上鎖的門走進校園行兇。

德州小學槍擊90分鐘才制伏歹徒 警方辦案惹議

第一批警察直到事故發生後12分鐘才到現場，4分鐘後才進入學校追捕槍手，但被拉莫斯的火力壓制並躲藏起來。在一小時後，美國邊境巡邏隊（Border Patrol）進入學校後才將拉莫斯擊斃。

根據報導，有許多民眾不滿警察的辦案，在槍手開槍期間，他們一直叫警察要進去救人。卡薩雷斯（Javier Cazares）的女兒在槍擊案中喪生，他說:「警察說他們衝進去了，但我們沒有看到。」24 歲的胡安·卡蘭薩（Juan Carranza）說，襲擊開始後不久，許多婦女就對警察大喊大叫要求他們進去，他認為，警察應該要早點進入:「槍手只有一個人，而警察人數更多。」

有專家質疑，很難理解為何甚麼會出現延誤情況，尤其在當局說要40分鐘以上的時間才可以制服兇手。

艾斯卡隆解釋，在一小時的空檔期間，警方召集了後援、談判人員和戰術小組並疏散了學生和老師。艾斯卡隆被問到警察是否應更早衝進去救人時說，「這是個艱難的問題」，還說隨著調查進行，當局將提供更多資訊。