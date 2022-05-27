中華電(2412)今(27)日舉辦股東會，由董事長謝繼茂、總經理郭水義主持，謝繼茂表示，去年中華電以「轉型x5Gx永續」三方並進的策略，包括合併營收、獲利雙雙超越財測，年成長率也同步成長，財務績效創下近4年新高。另外，儘管中華電去年已經替員工加薪，但今會場上仍有員工股東發聲爭取今年繼續加薪。

謝繼茂表示，去年中華電以「轉型x5Gx永續」三方並進的策略，創下營運佳績，合併營收、獲利雙雙超越財測，年成長率也同步成長，財務績效創下近4年新高。

謝繼茂進一步表示，去年是電信核心業務翻轉向上重要的一年。行動業務方面，積極建設5G網路，截至去年底，中華電累計建置超過12000座5G基地台，領先同業，優異的網路品質也推升5G滲透率，5G高資費用戶佔比攀升，成功帶動行動服務營收翻轉向上。

另外，謝繼茂表示，疫情在去年帶動消費者數位需求並加速企業數位轉型，推升固網寬頻業務績效。HiNet用戶淨增數與寬頻用戶淨增數在去年雙雙轉正，反應固網寬頻的市場需求。而高速的寬頻需求也有顯著性的成長，升速300Mbps以上的高速客戶數以雙位數的年增率成長，帶動全年寬頻營收與ARPU(每用戶平均收入)持續向上。

中華電股東會加薪向來為必考題，今同樣有中華電員工股東發言表示，儘管中華電在去年已有加薪，只是，物價漲幅已稀釋掉調薪漲幅，希望2023年度可以持續加薪。

由於去年業績表現亮眼，中華電在去年底就宣布加薪，加薪幅度4％，還有一次性激勵獎金5000元。