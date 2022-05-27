澎湃新聞27日報導，美國國務卿布林肯當地時間26日在喬治華盛頓大學發表任內首次對中政策演講，一個核心內容，就是將此前美國對中政策的「競爭、對抗與合作」三分法，修訂為「投資、結盟和競爭」（invest、 align、 compete）的三分法，即進一步投資美國國內建設，鞏固盟友體系以及在「實力基礎上」同中國展開公開、公平的競爭。

澎湃新聞報導，中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、美國研究中心祕書長刁大明說，布林肯的對中政策演講總結了過去一段時間美國拜登政府的所作所為，大有調動全球力量推進對中競爭的架勢，價值觀與意識形態色彩極其濃重。

刁大明稱，雖然在對中政策上刻意提到了共存與合作，但卻極力抹黑中國、分化中方、將當前中美關係的不理想狀態歸咎於中方，粉飾美國自身的「大國競爭」「印太戰略」及其背後的霸權企圖，給人強詞奪理、自說自話、自我陶醉之感。

美國總統拜登首次亞太行期間表態「如果中國對台灣發起行動，美國將進行軍事干預」。實際上拜登去年10月就有過類似表述。同樣在「口誤」後美方都選擇第一時間重申美國對台政策沒有改變。

刁大明表示，從拜登以往表現看，這次表態應該並非「口誤」。從中應該看到，自從美國將對中關係定性為戰略競爭以來，美智庫界戰略界的某些想法已經逐漸變成了白宮的立場想法。他們對台灣問題的認知已經發生變化，已經比較清楚地拿台灣問題當做操作對中關係的抓手。

刁大明分析認為，現在再討論美對台保持戰略清晰亦或者是戰略模糊價值不大，也不應該再以此作為對美國在台灣問題上立場判斷的出發點。拜登的論述表明美國目前的對台立場已十分清晰，之後重提戰略模糊更多是為了中美在其他領域上進行溝通維持一定空間。

刁大明認為，台灣問題是中美關係的基礎和底線，不但不是談判的核心問題，更不應在談判的範圍之內。美方保持當前態勢正在導致台灣問題持續升級加劇。當然，按照目前拜登政府上台以來的做法看，美國也不會在短期內直接介入台灣問題，反而會採取各種方式、通過各種管道不斷挑釁、製造渲染緊張氣氛，達到在地區內糾集盟友的圖謀。台灣問題與烏克蘭問題完全是兩類問題，毫無可比性，但拜登政府顯然正在毫無底線地如法炮製，渲染緊張、製造「威脅需求」、推進大國競爭。

刁大明強調，就四方安全對話的（Quad）角度來說，拜登亞洲行並沒有達到節點式的效果。此行表現出Quad在既有的「印度立場統一」問題上沒有得到充分的解決，甚至四國並沒有對當前進行中的重大國際事件做出任何統一表達，這也足以說明其內部的分歧。如今又面臨澳洲政府換屆、工黨政府上台變數，這都給Quad未來帶來了一些不確定性。Quad和北約架構有明顯區別，四國處於不同板塊之上，互相間的關係微妙，各自所面對的主要關係也大不相同，不要將Quad想像成鐵板一塊。

刁大明說道，應對美國在亞太地區一系列做法，首先就是繼續把中國自己的事情做得更好，更為有效推進既定的地區議程，將地區合作進一步做實做深。同時，要冷靜思考當前美國的布局與劇本，不進美的局、不入美的戲，讓地區和全球看著美自己「表演」。此外，應該給周邊國家一定空間，堅信「親、誠、惠、容」一定會比霸權脅迫更有吸引力，人心不是美方如此逼迫選邊就能爭來的。