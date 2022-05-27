桃園市中壢區一輛小客車昨晚行駛於環中東路與新中北路口，迴轉時與直行機車發生碰撞，導致騎士上半身摔入汽車車底，身體不停抽搐，不僅頭部重創還有多處擦挫傷，救護人員到場後緊急送醫救治，警方將進一步釐清肇事原因與責任歸屬。
中壢警分局指出，26日晚間8時許，22歲王姓男子駕駛小客車行駛在環中東路與新中北路口，欲迴轉往平鎮方向，當時正直行的22歲林姓機車騎士疑反應不及，直接撞上汽車後方。
由於撞擊力道相當大，林姓騎士上半身摔進汽車下，雙腳騰空抽搐不停，頭部受重創傷、手腳也有多處擦挫傷，至於機車則是零件噴飛四散滿地，後方另名險些撞上的騎士也氣得破口大罵，叫駕駛趕緊叫救護車，救護人員趕赴現場，第一時間送往天晟醫院急救，目前轉至長庚醫院救治中。
警方實施酒測後，確認雙方皆無飲酒，詳細肇事原因與責任歸屬尚待進一步釐清。對此，警方也呼籲，迴轉車輛應禮讓直行車並謹慎駕駛，維護交通安全。
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