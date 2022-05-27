長榮集團經營權之爭開打，最具關鍵指標的長榮鋼將於6月10日改選，對外資投票意向具有影響力的ISS（Institutional Shareholder Services）出具關鍵報告書，支持大哥張國華，也就是長榮鋼鐵董事會推選出來的董事候選人及議案。由於外資持有長榮鋼的持股達2.67％，可望影響改選勝負的關鍵少數。

長榮集團兄弟鬩牆愈演愈烈，長榮鋼成為勝負風向球，主要是長榮鋼持有長榮38262張（持股比重0.72％），持有長榮航（2618）21.7萬張（比重4.23％），無論長榮鋼在董監選舉時倒向哪一方，都具舉足輕重甚至改變結果的地位。

長榮鋼已成為兄弟爭搶經營權的重要一役，主要是兩方持股相當接近，大哥張國華加上欣陸控股董事長殷琪支持原董事會，持股達到33.05％，而弟弟派個人持股加上長榮國際，可掌握長榮鋼約33.59％股權，可謂是勢均力敵，差「一點」就可能翻盤。

ISS報告向來有「投資圈的米其林指南」權威地位，並成為外資法人投票時的重要依據，在過去許多經營權大戰均有實績。這次ISS報告中，指出支持長榮鋼董事會推出候選人的主要原因，是因為這些候選人沒有已知的疑慮，有利於公司穩定發展。

至於不支持市場派，也就是弟弟派提名的候選人，是「未能提供可以改革董事會令人信服的理由」，顯然對於弟弟派要搶經營權的正當性不置可否。

長榮鋼股東會將選出4席董事及3席獨董。ISS報告公開支持的長榮鋼董事會(哥哥派)提名的董事，名單分別為林耿立、柯麗卿、長榮物流代表人張國華、維達開發(股)公司代表人李孟玲；獨立董事分別為華騰會計師事務所會計師李冠賢、雙榜法律事務所主持律師連元龍及大成台灣律師事務所律師蔣瑞琴。