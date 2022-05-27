警方在現場查扣賭資、天九牌、主機、監視器等證物。（警方提供）

新北市淡水警分局昨（26）日凌晨，於一處工地貨櫃屋內破獲1起聚賭案件，現場查獲負責人及賭客共14人，查監視器鏡頭、主機、天九牌等物證，以及賭資、抽頭金共計約26萬餘元，對於國內疫情仍未緩解，賭客群聚於密閉空間內賭博，警方也搖頭嘆息：「簡直是拿健康當賭注！」

警方日前接獲線報，指稱淡水某工地貨櫃屋內疑似有人聚賭，為了防止衍生治安問題及疫情持續擴散，警方經多日監控、蒐證，於昨日凌晨2時許，趁下大雨對方疏於防備之際，持搜索票前往掃蕩，警方到場後發現，現場除葉姓場主（40歲）外，還有13名賭客，全擠在狹小秘密的貨櫃屋內聚賭，現場共查獲賭資23萬1300元、抽頭金3萬4400元，以及天九牌、監視器、主機等證物，並將一干人等帶回警局偵辦，後續將葉男依賭博罪移送，賭客擇依社維法裁罰。

淡水警分局表示，本土疫情未歇，賭場通常隱身狹小且密閉的空間，且出入份子複雜，染疫風險極高，呼籲民眾切勿拿自身的健康當賭注，警方將持續加強取締各項不法行為，除了守護治安，也要防堵疫情破口。