陽明(2609)今天舉行股東會，小股東今天發言踴躍，在造船部分，小股東擔心陽明在未來運能上，可能有落後長榮(2603)、萬海(2615)，並有可能失去過往前十大航商的地位，董事長鄭貞茂回應小股東時承諾將持續造船，提升自造船運能比重。另外，對於小股東關心散裝航運子公司光明海運是否IPO，鄭貞茂則指出，光明海運負債比仍高，現階段仍以財務改善為主，並沒有IPO計畫。

針對小股東建議陽明快點建造船舶、造櫃、光明海運再申請上市櫃，好好物流併購航空貨運承攬商，以提增競爭力。鄭貞茂指出，目前陽明三分之一自有船，三分之二租船，目前造船價格高，考量避免高價造船，自有船、租船的比例都會透過財務模型來計算，另外，也不排除購入二手船，但會逐步提升自有船，陽明不追求市佔率，但會追求毛利率。獨立董事也指出，陽明追求船、櫃的配置以及中短長期營運，必須嚴謹討論，而非一昧造船、造櫃。

此外，陽明去年全年繳出史上最好的獲利成績，全年營收3336.87億元，營業毛利2131億元，稅後淨利1652.68億元，每股盈餘48.73元，根據公司章程，陽明員工同步提撥員工酬勞1％，每位員工今年可領走116萬元。