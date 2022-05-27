陽明(2609)今天召開股東常會，由於去年獲利創下新高，手上現金滿滿，有小股東提議跟進長榮進行現金減資，董事長鄭貞茂表示，現金減資損及股東權益，在他任內不會進行現金減資。

陽明小股東表示，陽明去年大賺卻只發放20元現金股息，配息率也才4成，手上現金還是有千億元，希望加發5到10元，不要只拿錢放煙火，應該好好照顧股東。

鄭貞茂指出，這2年陽明獲利比較好，但陽明不是成熟產業，是景氣變化大的產業，必須考量平衡股利政策，提升競爭力，才能用更好獲利回報股東，現在公司腳步尚未站穩，而且股價殖利率16％，在上市公司中排名第一名，目前股息對股東可以交代。

至於小股東希望考慮漸進式減資，明年開始能減資2元，把錢退還給股東，鄭貞茂說，減資在他任內是完全不會考慮的動作，因為減資屬於股東權益，除非萬不得已，要以股東利益考量，應該實施庫藏股註銷股份較佳，公司內部也在進行庫藏股辦法討論。

是否考慮半年配或季季配，鄭貞茂說，因為產業特性關係，除非像台積電長期績效不錯，可以半年配或季季配沒問題，因此，陽明做到獲利穩健才會考慮，以避免股利差異太大。

鄭貞茂也表示，目前帳上資金無虞，未來不會再發行公司債、現金增資等，在未來幾年資金無虞下，將以鞏固本業為主。