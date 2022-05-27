許多人視寵物如子女，但相關法令仍不夠完善，新北市議會民進黨團議員今總質詢，新北雖訂定新北市動物保護自治條例，但後續殯葬、長照法規不夠完善，新北僅一家合法寵物火化業者，若沒有法源統一管理，消費糾紛及環境問題恐無解，應推動相關暫行條例，讓動保問題更專業快速解決。

今上午由羅文崇、陳文治、陳世榮、張錦豪、戴瑋姍聯合總質詢，羅文崇表示，新北市動保事件頻傳，現今社會對於寵物的厚愛已非簡單的動物保護自治條例可以解決，寵物的生老病死都是飼主所關心。

戴瑋姍指出，從黑心寵物店到茶茶案的悲劇新北市府處理緩慢，呼籲新北市政府應該比照台北市成立專業且立即的動保專線來守護動保。

張錦豪議員提到，新北市寵物火化相關的業者眾多，但合法業僅1家，既然有市場需求肯定有供給，若行政機關沒有任何法源來統一管理，勢必未來消費糾紛及環境問題的產生又是一段冗長且艱辛的陣痛過程。

張錦豪也說，對於虐狗虐貓，甚至是貓狗走私等問題，目前沒有專責單位處理，動保處與警察局應該互相配合，或是成立動保警察，專責協助。

陳世榮則說，農業地納骨塔、市區倉儲業都有做為寵物納骨塔的狀況存在，已有判決認為寵物已非物的存在，塔位應該受到納管及規範，希望相關的主責機關可以承擔。

陳文治也指出，新北市既然有「新北市動物長期照護服務機構認證及輔導暫行辦法」的推動且在中央農委會成立的寵物管理科正在草擬相關法案期間應該先自行訂定相關管理寵物生老病死的暫行條例，落實新北市友善城市的決心。

黨團強調，希望市府能在這空窗期間先行推動有關動物或寵物的暫行條例，讓新北動物保護更落實，不要在有黑心寵物店，虐寵虐貓的遺憾事件再發生。

新北市長侯友宜表示，目前很多動物殯葬是用另外一種型態處理 ，目前有很多項目不符合現在法令，動保處會主動輔導其他業者合法，若是有違規，該處理就會處理。

對於動保警察，侯友宜也說，設專責單位反而沒有兼顧，而是透過動保處與警察局跨局處平台協助，新北目前有34名員警分佈在各警察局，行政事件動保處處理，刑事案件會有警察局加入，動保處會做好協調溝通。

動保處也說，目前中央農委會設立寵物管理科後，將與新北在地立委一起加把勁讓寵物殯葬專法立法通過執行。