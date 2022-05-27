立法院今（27日）上午三讀通過同意延長《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》施行期限至明年6月30日，各黨團均表支持無異議通過。國民黨立委洪孟楷指出，昨天還有家長帶著小孩冒雨排隊打兒童疫苗，疫苗真的足夠嗎？拜託執政黨不要劃錯重點，觀光、旅遊、住宿餐飲的救命錢要及時。

洪孟楷指出，昨天無論死亡人數或中重症都創新高，不分藍綠防疫優先，台灣不能輸，也要告訴執政黨，特別條例預算還有1000多億，無論兒童疫苗、口服藥、醫療人員照護補助，到底有沒有落實，才是最重要的事情。

他說，昨天還有家長帶著小孩冒雨排隊打兒童疫苗，疫苗真的足夠嗎？醫護人員非常辛苦，拜託執政黨不要劃錯重點，讓觀光、旅遊、住宿餐飲獲得最及時的救命錢，若沒有及時很多業者都撐不下了，請執政黨好好做事，不要推託了。

民進黨立委范雲表示，很高興朝野有共識，讓紓困預算可以延至明年，要為廣大的家長、學生發聲，台灣有許多雙薪家庭，面臨在家照顧及工作的壓力，去年有編列兒童防疫津貼，呼籲教育部、衛福部再度發放一次津貼，把防疫津貼和家庭照護假法制化。

民眾黨立委邱臣遠表示，疫情愈趨嚴重，百工百業受衝擊，相關防疫及物資準備都有必要，協助受疫情影響的產業，維持國內經濟民生安定，但過去2年很多政策都沒有到位，要提醒政府要讓業者實際獲得補助，另外，包含幼教、托育、補教等產業，卻未納入振興的產業，教育部要積極爭取納入。

時代力量立委陳椒華表示，全國疫情爆發、持續嚴峻，指揮中心也告知目前屬於高原期，協助國人克服困境、健康生活還有一段路要走，要呼籲政府盡速關注民生與抗疫的問題，針對未來可能發生的問題提前準備，國人健康、穩定經濟生活已經不容許有任何差錯。

時代力量立委邱顯智，請指揮中心認真做好防疫準備，看一下國外例子有這麼困難嗎？看看國外的疫情準備，包含快篩劑、疫苗等，防疫是最重要的，政府就不用花這麼多錢來紓困，指揮中心應該要聽到醫界、學界的聲音，把防疫工作做好。