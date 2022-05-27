NBA分區系列賽正進行到最激烈階段，不過場外也有許多值得注目的地方，球員交易傳聞、年度大獎都是重點，而部分球員也趁此時對外發表見解，近期湖人傳奇球星「黑旋風」渥錫(James Worthy)就對湖人建隊方式給出評論，認為他們總在嘗試走捷近快速贏球。

Lakers legend James Worthy says LA ‘refused to build’ like Grizzlies, Bucks and Celtics https://t.co/qFUbQgZGeH — koni toni (@konitoni2) May 27, 2022

渥錫最近作客電台節目受訪提到湖人，他說：「我認為湖人多年以來一直在拒绝重建，他們曾得到一些非常優秀的年輕球員，例如英格拉姆(Brandon Ingram)、蘭道爾(Julius Randle)、朗佐鮑爾(Lonzo Ball)，但他們總是在嘗試要快點取得勝利。」

他繼續說：「在柯比布萊恩(Kobe Bryant)效力最後幾年，管理層請來比他年紀還大一點的納許(Steve Nash)，有背傷的霍華(Dwight Howard)也來了，他們選擇透過交易選秀權去快速取得勝利，但我認為湖人管理層真正需要思考的是如何建設球隊。」另外渥錫也舉了灰熊、公鹿的建隊方式為例子。

確實很多人說「旅湖就是神」，離開湖人的年輕小將都慢慢繳出身手，英格拉姆、蘭道爾、朗佐鮑爾、羅素(D'Angelo Russell)都是例子，而湖人本季仍透過類似方式試圖加速奪冠，利用庫茲馬(Kyle Kuzma)等人交易來韋斯布魯克(Russell Westbrook)，但效果非常差，或許他們該好好思考未來了。