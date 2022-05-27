張庭和林瑞陽夫妻近年將重心轉往大陸，靠電商業和房地產傳聞累積了1200億身家，去年底卻驚傳公司涉嫌傳銷被查，本月上旬張庭以公司名義控告石家莊裕華區市監局與裕華區法院重複立案亂象，希望能要回凍結的20多億人民幣（約88億新台幣）資產。昨(26日)神隱了5個多月的張庭轉發公司聲明，批評相關報導中，「少數人試圖離間台商對大陸的情感」，並強調仍對大陸法治有信心。

昨張庭旗下的上海達爾威公司透過官方微博「TST庭秘密」發表聲明，指出：「上海達爾威貿易有限公司注意到有關媒體近期對我司涉石家莊市裕華區行政調查案件的報導及評論。少數人試圖離間台商對大陸的情感，動搖台胞對大陸投資和法治環境的信心，其目的不可能達到。作為台商企業，我們始終對大陸法治和投資環境抱有信心。感謝社會各界對TST的關心和厚愛！」

張庭和林瑞陽近年在大陸投資電商，累積了不少身家。（圖／中時資料照片）

對此，張庭留言寫下：「達爾威公司遇到法律糾紛，尋求法律保護，充分證明達爾威公司尊重並相信祖國的法治環境」，暗指不會因為部分報導失去在大陸尋求法律保護的信心，也相信當地的投資環境。而她所請的律師何兵昨也以「十問十答」方式回應提告的相關問題，表示：「中國法律對包括台灣同胞在內的全體中國人實施平等保護， 台胞和台商依法享有的人身和財產權利受法律保護。台胞和台商應當依法依規經營，接受有關部門的指導和監督。張庭和達爾威公司也毫不例外。」

張庭神隱5月首發聲明。（圖／翻攝自張庭微博）

何兵表示，提告的原因是裕華區市監局沒有管轄權，「查辦案件的過程中，該局無權申請法院查封凍結上海達爾威公司及案外公司、個人的財產，法院也不應配合作出保全裁定。裕華區有關部門的行為是典型的重複立案、趨利執法」，如果該局之後做出罰款等行政處罰，已經違反「一事不二罰」原則，「對於網絡銷售，如果允許重複立案、查處，意味著全國兩千多個縣市區均可以對達爾威公司繼續立案、處罰，不僅該公司再無寧日，我國的網絡經濟將受到嚴重損害。」

而張庭的達爾威公司先前一直在與裕華區有關部門溝通，希望其主動糾錯，但始終無果，律師團隊因此建議一可以針對裕華區法院的保全裁定提起復議、 二是針對裕華區法院的執行行為提出異議，並強調張庭公司已經全然配合先前的懲處，「湖北監管部門對達爾威公司的行政處罰，是該公司的成長之痛，公司已在第一時間積極配合調查並整改」，「目前，社交電商行業規則及標準均在探索階段，不能把想改正問題的企業『一棒子打死』，更不能重複立案、趨利執法」。