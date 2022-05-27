新光金控今舉辦股東會，「金金併」成焦點；新光金獨董許永明表示，合併是快速成長、投資擴大的最佳途徑之一，新光金無時無刻都在評估相關合併機會，不排除任何合併的選項；許永明表示，董事會已決議，對市場合併可能標的，金控董事會將定期討論、研究其可能性。

對於增資，許永明表示，為了接軌2026年會計制度，各金控公司近5年來都在努力增資、充足資本，新光金在主管、同仁努力下，成功募集到4億美元，其中，3億美元增資給新壽，1億美元挹注新光銀行，強調現在不缺資金，缺的是資本，增資完成後，對金控以及子公司的RBC將有所提升。

俄烏戰火未歇，新光金表示，俄羅斯債券3、4月、前3次都有拿到美元計價的債息，關鍵是6月能不能按時收息，會督促公司謹慎處理，後續審慎樂觀。

有股東也抱怨，新光金股價太低，金融股股價8元沒有幾家；新光金代理董事長李增昌也認為，「股價太委屈」；李增昌承諾，只要接軌IFRS17及ICS，就會配發更高的股息，以符合投資人期待。