mixi公司旗下XFLAG™所推出的一拉一放戰鬥RPG手機遊戲《怪物彈珠》，與電視動畫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》（以下簡稱「電視動畫《SPY×FAMILY》」）的首次合作活動將於5月27日（五）12:00開跑。

「洛伊德・佛傑」「安妮亞・佛傑」「約兒・佛傑」於轉蛋「超獸神祭」中期間限定登場！

本次合作活動中，電視動畫《SPY×FAMILY》中的角色──隸屬於西國情報局對東課〈WISE〉的一流間諜「洛伊德・佛傑」、在某組織的實驗下偶然被創造出來並且可以讀取他人內心的超能力者「安妮亞・佛傑」、自幼便被教導了殺人術的傑出殺手「約兒・佛傑」，將於怪物彈珠內的轉蛋「超獸神祭」中期間限定首次登場。

【活動期間】2022年5月27日（五）12：00〜2022年6月2日（四）11：59

關於本合作活動的詳情，請於怪物彈珠官方網站內的公告確認。

轉蛋「超獸神祭」中電視動畫《SPY×FAMILY》的角色登場！

轉蛋「超獸神祭」中，在電視動畫《SPY×FAMILY》內出現的「洛伊德・佛傑」「安妮亞・佛傑」「約兒・佛傑」期間限定登場，3體角色更可以獸神化。此外"10連轉蛋"抽轉蛋「超獸神祭 × 《SPY×FAMILY》」，可從「EX額外附贈」出現的9種「安妮亞・佛傑」的"合作活動限定讚貼圖"中，隨機獲得1種！

【轉蛋中登場的角色】

《SPY×FAMILY》熱門角色也將於《怪物彈珠》轉蛋中登場

【「EX額外附贈」的「安妮亞・佛傑」合作活動限定讚貼圖】

合作活動也推出熱門角色「安妮亞・佛傑」限定讚貼圖

可透過冒險「名校面試」及每天舉辦的「安妮亞的學力測驗」獲得合作活動限定讚貼圖！

本次合作活動可獲得許多合作活動限定讚貼圖！於合作活動期間內登入遊戲，即可獲得「洛伊德・佛傑」「約兒・佛傑」「尤利・布萊爾」的讚貼圖。突破合作活動冒險「名校面試」後獲得的獎勵「硬幣」，可交換「達米安・戴斯蒙德」「貝琪・布萊克貝爾」的讚貼圖。每天遊玩冒險提升安妮亞的智力並挑戰「安妮亞的學力測驗」，可根據測驗結果獲得「弗朗基・富蘭克林」「席爾薇雅・薛伍德」「亨利・韓德森」等多名角色的讚貼圖。

合作活動中多款限定讚貼圖等著玩家領取！

同時舉辦8週年實體活動！有機會獲得《SPY×FAMILY》x《怪物彈珠》原創胸章和資料夾！

為慶祝怪物彈珠8週年，將在台北地下街舉辦為期一天的特別活動！活動現場不但有特設展區，更將發放《SPY×FAMILY》合作活動原創胸章和資料夾，喜歡的玩家們請千萬不要錯過了！

【活動時間】2022年5月29日（日）11:00~18:00

【活動會場】台北地下街12號廣場(臺北市市民大道100號B1／Y3、Y4出入口附近)

【參加費用】免費

(1)《SPY×FAMILY》原創胸章發放活動

參與怪物彈珠8週年實體活動就可獲得《SPY×FAMILY》原創胸章

《SPY×FAMILY》合作活動的特設展示牆將在8週年活動「合作活動區」中登場！特別為本次活動製作的原創胸章將以牆面的形式呈現，當日於現場排隊即可入場領取一個隨機款式的胸章！營運團隊在牆上隱藏了「秘密訊息」，當大家一起同心協力完成展示牆的「任務」後將會顯現出真容…！？究竟是什麼樣的機密情報，請務必到現場一探究竟！

【注意事項】

・活動當天至現場排隊入場即可領取一個胸章。數量有限，贈完為止。

・胸章款式共5種, 每人限領1份（款式隨機）。

(2)分享照片再送《SPY×FAMILY》合作資料夾！

分享怪物彈珠8週年實體活動打卡照就可獲得《SPY×FAMILY》合作資料夾

此外，紀念合作活動開跑，當天也將在現場舉辦「Facebook照片上傳活動」！於會場拍攝《SPY×FAMILY》合作活動區的照片，並在《怪物彈珠》Facebook官方粉絲頁指定貼文留言處分享，還可現場兌換《SPY×FAMILY》合作資料夾，歡迎大家踴躍參加！

【注意事項】

・指定貼文之連結與詳細參加方法以活動會場公告為準。

・贈品數量有限，贈完為止。

・資料夾款式共1種，每人限領1份。

(3)8週年活動「轟絕特別任務區」

怪物彈珠8週年實體活動更有特別任務「彈威懾轟挑戰ー異形分斷者ー」等著玩家挑戰

紀念怪物彈珠繁體中文版8週年，除了會在遊戲內舉辦可以在活動會場兌換限定設計款怪物彈珠周邊的特別任務「彈威懾轟挑戰ー異形分斷者ー」之外，現場還有特別為本次活動繪製的作品展示等，豐富內容等著大家一起參與！

詳細活動內容請見怪物彈珠官網公告！

【注意事項】

①本活動全面配合防疫指揮中心落實防疫政策，量額溫及手部消毒、入場時全程佩戴口罩等個人防護措施，超過37.5度及未戴口罩者不得入場。敬請玩家配合，以維護安心、安全的活動空間！

②為確保會場不過度擁擠，必要時主辦單位將實施進場人流控管，敬請配合現場工作人員的指示。

③活動現場贈品活動各別參加條件及贈品內容不同，依現場公告為準。贈品數量有限，贈完為止，且不得兌換為其他商品或現金。

④主辦單位保留修改、變更活動內容細節之權利。

⑤活動詳細內容將陸續公告於怪物彈珠官方Facebook，敬請隨時關注最新消息！