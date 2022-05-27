中國國網上海市電力公司總經理阮前途27日在防控記者會上表示，近期隨著上海復工復產加快，本地企業的用電水準也持續回升。據5月前三周數據統計，總用電量恢復至去年同期78％以上，5月以來每週用電量的周平均漲幅為2.25％，其中第二產業周用電量平均漲幅5.88％；規模以上工業企業日均用電恢復至去年同期的83％以上，4梯次「白名單」重點企業用電水準接近去年同期的85％。

對於企業復工復產的用電需求，阮前途表示將重點做好「三個保障」。第一是加強電力供應的安全保障。在上海電網迎峰度夏開始前，抓緊完成近140個檢修和技改項目，在企業復工復產和夏季用電高峰重疊期間保障供電。

第二是加強企業客戶的服務保障。對復工復產「白名單」企業進行點對點的聯絡和服務機制，協助做好內部供用電設施的安全檢查和隱患整改，保障企業生產用電的連續性。

第三是加強接電需求的時效保障。對於因疫情延誤的企業新增用電和電力擴容項目，我們將充分考慮接電規模、投產時間等因素，加速保障企業「獲得電力」的需求儘早滿足。

此外，根據澎湃新聞報導，還有許多一般民眾關心疫情期間的電費繳費問題，國網上海電力已於4月5日向社會公佈了《全力防控疫情保障供電服務十項舉措》，其中明確承諾對受疫情影響、交費有困難的居民用戶，嚴格實施欠費不停電與減免違約金措施。