警方還邀請宮廟代表共同簽署自律宣言，共同守護優質宮廟文化。（警方提供）

新北市新莊地藏庵的百年傳統「新莊大拜拜」，將於本月29、30日舉行遶境祈福活動，為了防止活動期間有滋事份子趁機破壞遶境秩序，讓傳統宗教活動演變成「街頭格鬥賽」，新莊警分局特於昨（26）日晚間舉辦「優質宮廟文化-地藏庵遶境行動公約」座談會，邀集市府相關單位及58家宮廟、100名陣頭代表簽署自律宣言，共同守護優質宮廟文化。

座談會於昨晚7點，在新莊地藏庵活動中心舉辦，現場有58家宮廟及陣頭代表、三條遶境路線的爐主、副爐主、頭家參與，並有市府民政局環保局、消防局、新莊區公所等相關單位與會，現場也由這些宮廟、陣頭代表，簽署「高自主管理」、「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」等自律宣言。

警方表示，今年為了兼顧防疫、遶境秩序及信眾參與，有別於往年各地陣頭、參拜信眾隨性參與的模式，改由，欲參加遶境的宮廟陣頭團體必須先向新莊地藏庵提出申請，經廟方同意後，並提供官方服飾衣帽，以利廟方及警方辨識後方可參加，若發現未經廟方同意之陣頭趁隙闖入遶境隊伍，將予以勸導離場。

此外，新莊地藏庵主委張永寬表示，今年仍區分為新莊、中港、頭前三條遶境路線，但僅開放各路線之爐主、副爐主、10位頭家可設紅壇接駕，以避免影響各地進香隊伍遶境的速度及秩序。新莊警分局為維護行人安全、確保車流順暢，屆時遶境路線將配合民力實施交通疏導管制。

新北市警察局長黃宗仁表示，遶境嚴禁黑道幫派介入，對於滋事者將以優勢警力與強制力將其逮捕，警方捍衛治安秩序的決心堅定，對於挑戰者將通通繩之以法，決不寬貸。侯市長多次提醒，每次廟會活動，1999及110專線往往湧入許多檢舉電話，投訴交通違規、鞭炮炮灰、隨地丟置垃圾、施放鞭炮、音響音量過大等，甚至出現陣頭肢體衝突，此次推動「優質宮廟文化行動公約」的目的，就是希望減少民怨，提升廟會文化，讓民眾好期待，宮廟香火更鼎盛。

新莊警分局長林温柔表示，有鑑於日前其他縣市遶境活動曾發生違序事件，且於搶轎時最易引發糾紛，為防範類似事件，今年持續針對參與宮廟、陣頭團體或黑道幫派介入情形加強查訪約制，針對易生衝突地點及路段，加強規劃安全維護及蒐證監控勤務工作。警方呼籲，參與遶境的民眾務必要做好防疫工作，全程佩戴口罩，不邊走邊吃，遵守防疫規定，以維護自身及大眾的健康與安全。