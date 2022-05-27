日勝生（2547）今（27）日召開股東會，承認營業報告書、2021年度合併財報，每股盈餘為0.07元，同時並承認去年度盈餘分配案，每股配息0.2元，也完成董事改選。

日勝生董事長林榮顯表示，為了因應ESG淨零碳排政策，日勝生提前導入溫室氣體盤查計畫，目前日勝生與日鼎水務的ISO 14064-1組織溫室氣體盤查內部作業已經完成，並規畫由國際機構第三方驗證。日勝生也積極轉型，旗下公司都有專業經理人，執行年度目標和績效管理。

展望今年，林榮顯說，營運動能主要會來自浮洲合宜宅餘屋銷售、捷運聯開案大橋頭案、桃園青埔案的營建收益，以及循環經濟事業的桃園污水下水道BOT案。至於台北轉運站與京站時尚廣場、日勝生加賀屋溫泉飯店等營運事業的營收，也將逐年穩定貢獻，也預期轉投資子公司挹注母公司的獲利，可以達互利互補效果。

另外，建設事業子公司集順生今年初甫成功整合「僑安新村」B區危老重建案，也有新進展，第一季已取得建照，目前正在整地，預計下半年推案與開工，興建地上24樓、地下4層的SRC綠建築。

不僅如此，有股東針對「日勝幸福站」浮洲合宜住宅，還有40幾億元餘屋尚未銷售而提問，林榮顯回應，當初發生結構事件後，發現結構計算人員有疏失 後來進行補強，此後的兩、三年是公司的劇痛。不過，日勝生真心做到最好，打造完成雙鑽石綠建築，這是一個好社區，即將在國際發表意見，下半年銷售會加強，以增加獲利。

也有股東提問，浮洲合宜宅是不是有拿到國際大獎。林榮顯表示，如果還沒拿到，公司也不敢隨便亂講，希望能順利取得。

有股東提到，今年會新成立子公司，在很多公司還在虧損之際，還要再增資，要如何規畫。林榮顯則說明，剛才提到的設立新公司，是指SPV公司，包括廢棄物轉能，會再根據需求，再設立新公司，而且這些新公司都會在原本的公司之下進行增資。