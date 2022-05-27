台北市長柯文哲自爆兒子、女兒確診，他已從原居家隔離地點返家當「奶爸」，夫人陳佩琪和另一名未染疫的女兒遷至旅館。北市府發言人陳智菡證實，柯的兒子染疫期間一度盜汗、失去意識，甚至無法正常行走，「把陳佩琪嚇哭了」，家人緊急打119送急診；她轉述陳佩琪呼籲，確診前48小時的情況可能又猛又急，必須特別小心。

柯文哲一家5口有3人確診，陳智菡證實，柯的兒子周二自覺不舒服，快篩呈陰性；周三傍晚再度出現症狀，陳佩琪發現兒子盜汗、發冷，起身時突然向後倒，走路都走不穩，甚至幾度失去意識，緊急打119求援，送急診救治。

陳智菡轉述，事發後陳佩琪聯繫柯文哲，柯聞訊相當緊張，緊急做了一些處置，無奈當時在友人家中隔離，若要離開、修改居隔地點，必須先依規定申請，弄到凌晨才返家。夫妻倆協調後，決定由確診的柯文哲在家照顧染疫兒女，陳佩琪和健康的女兒先搬去旅館。

陳智菡說，陳佩琪請她幫忙向外界呼籲，確診新冠肺炎前48小時的病況可能很嚴重，會出現急性症狀，並不如想像中輕微，民眾一定要特別注意，若狀況猛烈，一旦延誤就醫後果難以想像。

外界認為柯文哲在記者會上並未展露緊張神情，陳智菡說，市長有透露家人確診，她考量是對方家務事就沒多問，事後也沒有其他訊息，不知道事情那麼嚴重。

陳智菡強調，外界不了解真實情況，所以質疑柯的兒子只是發燒就送急診，盼大家要有同理心，每個人都有就醫需求和權利。至於陳佩琪目前心情平靜，因快篩陰性，已返回醫院幫忙看診。